Лучший Гатчинский блин

В день проводов зимы и встречи весны были торжественно подведены итоги конкурса «Лучший гатчинский блин!». Награждение победителей и участников конкурса состоялось на празднике «Широкая Масленица» у Гатчинского Дома культуры.

По итогам голосования члены жюри определили победителей. Сразу три участника набрали одинаковое количество баллов. И все три участника получили первое место. Это кафе «Гатчинский крендель» (ИП Валентина Макаревич), ресторан «Дубок» (директор – Александр Криштопов) и кафе «У Демидова» (Гатчинское районное потребительское общество, председатель – Яна Заславская).

Диплом и кубок участника гастрономического конкурса на «Лучший гатчинский блин», а также памятный подарок вручили кулинарному подворью «Аз Буки Съесть», столовой «Жили растили», туристическому центру-кафе «Лукоморье» и пекарне «Мельница».

Народное голосование

Основная конкурсная программа гастрономического фестиваля «Гатчина – город со вкусом» проходила шесть дней – с 17 по 21 февраля. Предприятия общественного питания – участники конкурса – разработали и включили на период работы фестиваля специальное «фестивальное меню» или отдельное блюдо на тему «Масленая неделя – традиции и новинки».

В течение Масленой недели любой посетитель, выбравший позицию «фестивальное меню» или блюдо, мог отсканировать QR-код, размещенный на флаере или в зоне видимости в заведении, перейти на специальную страницу и поставить оценку фестивальному предложению.

Итоги конкурсной программы фестиваля подводились по результатам народного голосования. Победитель был торжественно объявлен в последний день Масленицы – это кафе «У Демидова» (поселок Тайцы).

Руководители Гатчинского округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим вручили председателю Гатчинского Райпо Яне Заславской диплом, стикер «Гатчинцы рекомендуют» и памятный знак.

Дипломы участников первого гастрономического фестиваля «Гатчина – город со вкусом» на празднике получили ресторан «Царская усадьба», кондитерская «Мадам Брюле», кулинарное подворье «Аз Буки Съесть», столовая «Жили растили», кафе-трактир «У Самсона Вырина», кафе «Гатчинский крендель».

Руководители округа поблагодарили участников первого гастрономического фестиваля за праздник вкуса и стремление сделать Гатчину городом, который можно смело назвать «Городом со вкусом»!

- Пусть этот фестиваль станет доброй традицией, а конкурс на «Лучший гатчинский блин» – ежегодным событием, собирающим всё больше талантливых и увлеченных людей, – пожелала Людмила Нещадим.

Организаторы кулинарных конкурсов – комитет экономического развития, комитет по культуре и туризму, фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского округа и Центр содействия развитию культуры и туризму.

Татьяна Можаева