Фёдор Васильев: очарованный русским пейзажем

Незаконнорожденный гений

Фёдор Александрович Васильев родился 22 февраля 1850 года в Гатчине, в семье простого почтового служащего. Вскоре после рождения мальчика его отец Александр Васильев получил назначение в Петербург. Детство Фёдора прошло на 17-й линии Васильевского острова, в маленьком одноэтажном доме, где всегда царила нужда.

Всего в семье Васильевых было четверо детей, но двое старших из них — Фёдор и его сестра Женя - считались незаконнорожденными, так как их родители на момент их рождения не были венчаны. Это отложило отпечаток на судьбу будущего художника: Фёдор был вынужден пробиваться в этой жизни сам. Свои первые деньги он заработал на почтамте — это был его способ помочь семье, которая всегда нуждалась. Лет с тринадцати мальчик уже работал помощником писца, а чуть позже - в реставрационных мастерских.

Отец умер, когда Фёдору было всего пятнадцать лет. Нужно было содержать большую семью, и учиться всерьез у него никогда не было возможности. И все же именно в эту пору в жизни будущего художника начинают происходить маленькие чудеса.

Из-за бедности и своего происхождения Фёдор Васильев не должен был учиться в гимназии. Но его приняли туда бесплатно за удивительно звонкий голос, которым он пел в церковном хоре. В тринадцать лет мальчик поступил в Рисовальную школу при Императорском обществе поощрения художников в Петербурге.

От ученичества к мастерству

На самом деле, как считает Елена Айдынян, черту между ученичеством и мастерством у Васильева провести сложно, настолько рано и ярко проявился его талант. Сохранился удивительный рисунок 13-летнего Фёдора Васильева «Сельский домик. Копия с рисунка Александра Калама» (1863 год). Да, это была всего лишь копия — но какая!

- Все работы Васильева, включая ученические, очень легки и поэтичны, очень точный рисунок, изящная проработка деталей, - говорит Елена Айдынян. - В его работах чувствуется удивительная гармония, которую он сам ощущал потрясающе.

А счастливая звезда продолжала вести Васильева дальше. Еще в ранней юности состоялась его знаковая встреча с известным уже пейзажистом Иваном Шишкиным. У Шишкина Федор Васильев учился работать со светом, над композицией и деталями. Отношения двух художников быстро переросли в дружбу. В 1867 году Шишкин взял Васильева в поездку на остров Валаам,где они на протяжении всего лета писали этюды. Возможно, именно здесь тридцатилетний Шишкин открыл семнадцатилетнему Васильеву красоту и мощь русской природы. Уже в валаамских этюдах талант молодого художника проявился в полную силу.

Вскоре художники породнились — сестра Фёдора Васильева, красавица Женя, стала женой Ивана Шишкина.

Графика, акварель, масло — Васильев работал одинаково хорошо во всех этих традиционных техниках, не останавливаясь в своем творческом развитии. В своих работах Васильев становится больше, чем пейзажистом, начиная рассказывать о жизни самых разных людей. Работа «Деревня» 1869 года — уже не просто пейзаж, это целая история жизни лишь недавно освободившегося от крепостного рабства русского народа.

Еще одной знаковой работой Васильева как студента стала картина «После дождя (Весна в Петербурге)»(1867). А его работа «Возвращение стада» (1868) произвела настоящий фурор на конкурсе Общества поощрения художников, обойдя по совершенству картины всех его именитых коллег, включая Шишкина, Саврасова, Поленова, Куинджи. Первая премия принесла Фёдору целых 400 рублей, которые он сразу же потратил на модный костюм, цилиндр и перчатки лимонного цвета.

К окончанию учебы Васильев вошел в среду известных художников.

Пейзажист-поэт

Другом на всю жизнь стал для Васильева Иван Крамской. Интересно, что первая встреча с Фёдором разочаровала художника. Позже Крамской писал: «Его манеры были самоуверенны, бесцеремонны и почти нахальны. Замечу, что первое впечатление быстро изгладилось, так как все это было чрезвычайно наивно. И я должен сознаться, что часто он приводил меня просто в восторг и свежестью чувств, и меткостью суждений, и беспредельной откровенностью своего умственного механизма».

Его называли «гениальным мальчиком», «феноменальным юношей», сравнивали его с молодым Пушкиным и Моцартом. Им бесконечно восхищались. Крамской сравнивал его с «баснословным богачом, который при этом щедр сказочно и бросает свои сокровища полной горстью направо, налево, не считая и даже не ценя их».

«Нет у нас пейзажиста — поэта в настоящем смысле этого слова, и если кто может и должен им быть, то это только Васильев», — писал все тот же Крамской.

Пейзажи Васильева выигрывали премии Общества поощрения художников и уже при жизни автора становились образцами для других живописцев.

«Мы рабски подражали Васильеву и до обожания верили ему, признавался Илья Репин. - Он был для всех нас превосходным учителем».

Кстати, именно Васильев уговорил Репина отправиться на Волгу, чтобы начать работу над великой картиной «Бурлаки на Волге». И не просто уговорил, но и нашел деньги на эту экспедицию...

Последняя оттепель

Одним из величайших образцов русского пейзажа считается картина Фёдора Васильева «Оттепель» (1871). Считается, что она была написана в окрестностях Пудости. В настоящее время «Оттепель» хранится в Третьяковской галерее. А в Русском музее можно увидеть более «тёплую» ее копию все того же Васильева (1872 год) — эту работу заказал художнику будущий император Александр III для будущего Русского музея...

Но «Оттепель» не только принесла молодому художнику настоящую славу — она стала началом его конца. Зимой 1870 года, во время работы над этой картиной, Васильев сильно простудился, у него обнаружился туберкулез. По предложению мецената графа П.С. Строганова художник провел лето 1871 года в его имениях в Харьковской и Воронежской губерниях, но это ему не помогло.

Последние два года своей жизни художник провел в крымской Ялте. Он продолжал работать, в полной мере оценивая красоту крымских пейзажах. Одним из его знаменитых крымских шедевров стала большая картина «В Крымских горах». И все же Васильев бесконечно тосковал о северной русской природе, понимая, что туда он больше не вернется.

В октябре 1873 года Фёдор Васильев скончался. Его могила находится на Поликуровском кладбище в Ялте. Имя Васильева носит одна из детских художественных школ этого приморского города.

На сегодняшний день самая обширная коллекция работ Васильева хранится в Третьяковской галерее, часть — в Русском музее. Памятники Васильеву можно увидеть в Ялте. В Гатчине, на фасаде музея истории Гатчины, есть отлитая из бронзы мемориальная доска с барельефом художника, которую создал гатчинский скульптор Валерий Шевченко.

И еще один важный момент прозвучал на этой встрече в Загвоздке. Детская художественная школа города Гатчины до сих пор безымянна, а гениальный художник Фёдор Васильев был ненамного старше ее нынешних учеников. Может быть, это еще один повод увековечить его имя в нашем городе, вернув память о нем молодым поколениям гатчинских художников?

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Встреча «Фёдор Васильев: очарованный русским пейзажем» состоялась в рамках культурно-просветительского проекта «Двенадцать. Из Гатчины в Россию — с любовью», который реализует культурный центр «Загвоздка» при поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации.

Полные видеозаписи творческих встреч в культурном центре «Загвоздка» можно увидеть на канале центра «Загвоздка» в YouTube.

Юлия Лысанюк