«Красная гвоздика» отмечает юбилей: акция в помощь ветеранам начнется 10 апреля в десятый раз

Акция пройдет в 83 регионах России: от Калининградской области до Чукотки. С апреля по июнь на центральных улицах городов и крупных массовых мероприятиях будут собирать пожертвования на помощь ветеранам. Любой желающий сможет сделать взнос как наличными средствами, так и по QR-коду. В благодарность участники акции получат значок в виде красной гвоздики. Акцию поддерживают «Волонтёры Победы», участники федеральной программы по развитию «серебряного» добровольчества «Молоды душой» и волонтерское движение «Дело поколений» – волонтеры фонда «Память поколений». Внести свой вклад в помощь ветеранам можно и приобретая значок у партнеров акции: в торговых сетях «Твой дом», «Магнит» и «Зеленый остров», на маркетплейсах Wildberries и Ozon, у проводников в поездах «Сапсан» и поездах дальнего следования РЖД, на ВДНХ и в некоторых отделениях Почты России.

Катерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений»: «Акция "Красная гвоздика" проходит ежегодно с 2016 года. К акции присоединяются тысячи людей по всей стране: это и волонтеры, которые распространяют значки за пожертвования, и компании, которые привлекают своих сотрудников к сборам, и журналисты и селебрити, которые рассказывают о "Красной гвоздике", и, конечно, неравнодушные люди, которые делают пожертвования, чтобы помочь ветеранам. Мы благодарны каждому региону, который в этом году присоединился к нам!».

В 2024 году в акции приняли участие волонтеры из 79 регионов России. Совместными усилиями с партнерами им удалось распространить около 1,5 млн значков. В Ленинградской области в прошлом году акцию поддержали «серебряные» волонтёры программы «Молоды душой» и собрали 492 тысячи рублей. Собранные средства были направлены на медицинскую помощь ветеранам: операции, курсы реабилитации, слуховые аппараты, протезы, электрические коляски и другие медицинские нужды.

В этом году к «Красной гвоздике» присоединятся 83 региона, Ленинградская область – в их числе! Если встретите добровольцев из программы «Молоды душой», обязательно примите участие в акции «Красная гвоздика» и сделайте свой вклад в помощь ветеранам!