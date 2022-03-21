В Минобороны открыли архивы о геноциде украинскими националистами своего народа в годы войны

Руководством СССР и командованием Красной Армии в годы Великой Отечественной войны были инициированы расследования преступлений нацистских захватчиков на оккупированных территориях нашей страны. "Были вскрыты и подтверждены многочисленные факты геноцида советского мирного населения фашистскими оккупантами и украинскими националистами: издевательства, грабежи и массовые убийства (зачастую - с особой жестокостью) ни в чем не повинных граждан. В том числе - стариков, женщин и детей. Фашистские коллаборанты - украинские националисты-бандеровцы оставили о себе ужасное и преступное наследие, уничтожая свой собственный народ…", - говорится в новом разделе.

Уже в январе 1942 года народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия докладывал в Наркомат обороны СССР о создании германским командованием на оккупированной территории УССР "украинской армии". Как значится в документе, немцы не только проводят учет военнообязанных украинцев от 16 до 50 лет, но и создают специальные лагеря и школы для военнопленных украинской национальности, где обучают их "тактике, строевому, подрывному и автомобильному делу".

"Наряду с этим германские военные власти приступили к формированию карательных отрядов из лиц украинской национальности", - далее сообщает Берия.

В каратели вступали дезертиры и местные националистические элементы. На момент доклада наркома уже были сформированы карательные отряды в Харьковской, Каменец-Подольской, Киевской и Полтавской оккупированных областях. "Германские власти предоставляют этим отрядам неограниченные права, вплоть до расстрела", - свидетельствует документ.

Расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории Украины начинались сразу же после освобождения населенных пунктов Красной Армией. В разгар проведения войсками 1-го Украинского фронта Проскуровско-Черновицкой наступательной операции по разгрому основных сил немецкой группы армий "Юг" и по освобождению части правобережной Украинской ССР, 11 апреля 1944 года, специальная комиссия 1-го дивизиона 206-го гвардейского легкого артиллерийского полка составила акт о расследовании случая массового убийства бандеровцами мирных жителей одного из сел Тернопольской области.

В этом рукописном документе засвидетельствован факт массового расстрела украинскими националистами более сотни мирных жителей села Нова-Брикуля Струсовского района Тернопольской области. Бандеровцы в 7 часов утра окружили село и начали собирать людей якобы на работы. Собрав 150 человек, бандиты увели их "южнее села на один километр". Позднее в тот же день оставшиеся мирные жители пошли искать односельчан и на расстоянии в километр от села обнаружили место их расстрела.

Некоторые опубликованные в разделе акты, в частности, о зверствах украинских националистов от 7 июня 1944 года в селе Косув, свидетельствуют об особой жестокости бандеровцев, проявленной при массовых убийствах: "В одном километре севернее села Косув, на поле, и в двух километрах северо-западнее этого же села, на конском кладбище, имеются две ямы, при вскрытии которых обнаружены трупы в количестве около 100. Медицинским осмотром установлено, что в числе открытых трупов имеются женщины, дети и старики. Осмотр трупов показал, что граждане были убиты без применения огнестрельного оружия, после истязаний, а именно ударами тяжелых предметов, в результате чего имеются проломы черепов, переломы конечностей, удары в грудную клетку и т.д."

В акте о зверствах украинских националистов-бандеровцев в селе Могильницы представлены ужасные последствия других массовых убийств, даны имена и фамилии жертв украинских националистов, а также описаны действия бандеровцев: "Банда убийц выламывала двери и окна, врывались в квартиры, расстреливали, резали и убивали топором и ножами людей, в том числе малолетних детей, стариков и старух (…). Все эти страшные зверства сопровождались массовыми грабежами имущества, принадлежащего замученным семьям", - сообщается в акте.

Согласно ему, возле населенного пункта Могильницы было обнаружено пять ям: "Во всех ямах находится до 100 трупов мужчин, женщин и детей, зверски замученных граждан с. Могильницы и его окрестностей, а также пленных красноармейцев". Здесь же приведены примеры изуверства националистов в отношении женщин, детей и стариков.

"Не стоит думать, что бандеровские банды вели так называемую "освободительную" войну и с немцами, и с Красной Армией, - как пытаются внушить своим гражданам украинские власти последних десятилетий", - отметили в Минобороны России.

В опубликованной в разделе докладной записке начальника Украинского штаба партизанского движения "Об активных действиях бандеровцев на Волыни в контакте с немцами против Красной Армии и советских партизан" от 10 мая 1944 года говорится не только о тесном военно-политическом сотрудничестве немецко-фашистских оккупантов и бандеровцев-коллаборантов, но и об "избирательности" последних при совершении преступлений.

Так, помимо свидетельств о снабжении немцами отрядов УПА и бандеровских группировок продуктами питания, немецким оружием и новым немецким военным обмундированием, в документе приведена цитата из обнаруженного в разгромленном "штабе УПА" приказе за подписью "Клима Савур", в котором говорилось, что украинские националисты не должны вступать в борьбу с "мадьярами, словаками, литовцами и другими союзными войсками Гитлера". Далее в документе отмечается, что при стремительном наступлении регулярных частей Красной Армии и рейдах советских партизанских отрядов по фашистским тылам крупные отряды УПА "в беспорядке отходили вместе с немцами, направляясь в Галицию и районы Пинских болот", в то время как "мелкие отряды и группы, оставаясь в тылу Красной Армии, прятались в лесах и частично расходились по домам, сохраняя оружие".

Описываются многие случаи террора бандеровцами местного населения. К примеру, приводятся указания "краевого провода" (местной администрации) ОУН Волыни: "В связи с продвижением Красной Армии на запад и выходом советских партизан на Волынь и Галицию, - уничтожать семьи восточников (жителей восточных районов Украины - Прим. ред.), бывших советских служащих и советских активистов села".

В разделе представлены различные политдонесения областных военных комиссариатов (ОВК) за 1944-1945 годы, в которых описаны факты зверств бандеровцев над мирными жителями в Тернопольской, Черновицкой, Станиславской и Ровенской областях Советской Украины, их террора над местным населением. В этих документах сообщается об убийствах целых семей, представителей местных партийно-административных органов.

Например, в донесении Тернопольского ОВК описывается множество фактов зверства бандеровцев в отношении мирных украинцев. "В Будановском районе в ночь с 12 на 13 апреля с.г. банда в количестве до 30 чел. напала на село Слобидка Яновская, бандиты ворвались в квартиру председателя сельсовета Маларьчук Федора Михайловича, убили последнего и его жену Маларьчук Марию Степановну, одновременно тут же убили по соседству живущих две гражданки по национальности украинки, после чего бандиты скрылись в лес", - так в документе представлен самый типичный случай многочисленных разбойных нападений.

В донесениях Черновицкого ОВК сообщается, что на территории одного района националистические банды продолжают грабить местных жителей, при этом ведя среди них агитацию против призыва в Красную Армию. Эти же донесения свидетельствуют о террористическом характере действий бандеровцев, которые запугивали мирных граждан: "В селе Карапчив бандиты в ночь на 12.01. похитили несколько человек местных жителей, раздев которых выбросили на дорогу 8 голых трупов".

Документ от Станиславского ОВК свидетельствует о фактах издевательств бандеровцев над телами убитых: "В сел. Михалкув бандеровцы убили 7 человек из местных жителей, причем секретаря сельсовета, девушку, казнили, отрезав нос, губы, груди".

В донесении Ровенского ОВК подчеркивается, что террористические действия украинских националистов направлены "не только против совпартактива, но и населения". Здесь же приводятся свидетельства их жесткости: "В ночь с 14 на 15/I-45г. в одном километре от райцентра группа бандитов в количестве 12 человек пришла к инвалиду Отечественной войны, убила его мать и сестру за то, что он, т.е. инвалид Отечественной войны, не явился в банду по их вызову".

В другом политдонесении того же военкомата, помимо свидетельств злодеяний, разбойных нападений, убийств, устраиваемых националистическими бандами во всех районах области, также приводится интересный факт, подтверждающий отрицательное отношение населения к украинским националистам: "В Березовском райвоенкомате с пересыльного пункта пытался бежать один бандеровец, местные жители заметили и не только помогли его поймать, но избили его за то, что он пытался сбежать с пересыльного пункта".

В опубликованном политдонесении начальника Главного политического Управления Красной Армии в ЦК ВКП(б) от 13 ноября 1945 года сообщается, что банды националистов активно действуют лишь в тех районах, где меньше вероятность встретиться с советскими вооруженными подразделениями: "Местные работники говорят: Где есть отряд Красной Армии, там и хлебопоставки выполняются и работать можно".

Кроме того, в документе помимо случаев нападений на небольшие группы военнослужащих, на транспорт с продовольствием зафиксировано и сожжение бандеровцами школы: "В Косовском районе в ночь на 11 октября бандиты сожгли одну из лучших школ района - Химчинскую НСШ".

Каждый из казненных в Киеве нацистов с упоением выполнял приказ "уничтожать советское население"

Особую агрессию украинские националисты проявляли в отношении русских, о чем свидетельствуют следующие строки донесения: "В с. Куринов этого же района бандиты повесили сына священника "за то, что он русский"".

Согласно политдонесению Главного политического управления Красной Армии от 10 августа 1944 года, украинские националисты с целью дискредитации Красной Армии устраивали провокации, убивая мирных граждан украинской национальности: "Для того, чтобы восстановить население против Красной Армии и советской власти бандеровцы прибегают к методам провокации. Под видом советских военнослужащих нападают на мирных, лучших советских людей, издеваются над ними, подвергают зверским мучениям. В населенный пункт Пукляки Тернопольской области в начале апреля 1944 года ворвалась группа бандеровцев, переодетая в красноармейскую форму, и зверски замучила двух местных жителей - украинцев Петриченко Якима и Паначук Степана". В документе отмечено, что аналогичные факты были зарегистрированы и "в других районах западной Украины".

«Российская газета» https://rg.ru/2022/03/21/v-minoborony-otkryli-arhivy-o-genocide-ukrainskimi-nacionalistami-svoego-naroda-v-gody-vov.html



