Область развивает сотрудничество с Турцией

Александр Дрозденко рассказал о взаимодействии Ленинградской области с турецкими партнерами, а также о мерах поддержки, которые сегодня оказываются турецким компаниям: «Мы высоко ценим сотрудничество, которое у нас установилось. Находимся в тесном контакте с бизнесом и помогаем решать те или иные вопросы по развитию турецких предприятий в регионе».

Глава региона отметил, что область рассчитывает не только сохранить объёмы производства компаний с турецким капиталом, но и увеличить их по ряду направлений.

«У некоторых компаний уже появились возможности для расширения производства. Бизнес может рассчитывать на различные преференции», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что область также намерена продолжать развивать сотрудничество с провинцией Измир.

Господин консул Озгюн Талу поблагодарил Александра Дрозденко за поддержку, которую регион оказывает бизнесу. Он рассказал, что провёл встречи с представителями всех крупных турецких компаний, которые представлены в Ленинградской области: все они работают без каких-либо серьезных проблем.

«Турецкий бизнес намерен продолжить работу в Ленинградской области и исполнять все свои обязательства. Мы готовы активно развивать сотрудничество», — подчеркнул господин Талу.

Он добавил, что будет активно содействовать расширению контактов Ленинградской области и провинции Измир.