На Аэродроме на ул. Красных Военлетов, 10 они осмотрели новый дом для переселенцев из аварийного жилья. Четырехэтажный дом на 242 квартиры построен в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Дом заселен, жильцы, сменившие трущобы на новые, светлые благоустроенные квартиры довольны. Высокие гости осмотрели дом, двор и одну из квартир в доме.

Программа переселения продолжается. Сергей Степашин заявил, что Фонд ЖКХ на 100% готов профинансировать действующую программу расселения аварийного жилья в Ленобласти. Константин Цицин в свою очередь сообщил о готовности проавансировать программу в размере 90% утвержденных затрат.