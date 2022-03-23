Программа переселения продолжается
Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин посетили сегодня Гатчину с рабочим визитом.
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На Аэродроме на ул. Красных Военлетов, 10 они осмотрели новый дом для переселенцев из аварийного жилья. Четырехэтажный дом на 242 квартиры построен в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Дом заселен, жильцы, сменившие трущобы на новые, светлые благоустроенные квартиры довольны. Высокие гости осмотрели дом, двор и одну из квартир в доме.
Программа переселения продолжается. Сергей Степашин заявил, что Фонд ЖКХ на 100% готов профинансировать действующую программу расселения аварийного жилья в Ленобласти. Константин Цицин в свою очередь сообщил о готовности проавансировать программу в размере 90% утвержденных затрат.
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