Серебро чемпионата по смешанному боевому единоборству
С 18 по 20 марта в Великом Новгороде в зале Центральной спортивной арены прошли чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа среди юношей по смешанному боевому единоборству (ММА).
Рубрики: Спорт
В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из 8 регионов Северо-Западного федерального округа. Город Гатчину достойно представил воспитанник спортивного клуба «Сокол» Дмитрий Романюк (тренер Александр Смирнов). Он завоевал серебренную медаль на чемпионате СЗФО по смешанному боевому единоборству (ММА). Поздравляем!
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