Из заброшенного дома украли серебро и золото

11-го марта в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась жительница Гатчины, пенсионерка, у которой украли имущество. Неизвестный злоумышленник путем подбора кода на замке входной двери проник в помещение расселенного, не пригодного для проживания дома на ул. Чкалова и похитил хранившиеся там ценности: серебряные и золотые кольцо, цепочку, серьги и монитор. Общая сумма ущерба составила 72 тысячи рублей.

По факту кражи с незаконным проникновением в помещение было возбуждено уголовное дело. Спустя неделю, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и ГИБДД задержали и полностью изобличили воровок: 25-летнюю Тамару С. и 38-летнюю Марию М., судимую. Обе – из Мариенбурга. С них взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.