ИП – открыть, закрыть, внести изменения в ОКВЭД - все эти услуги можно получить в любом МФЦ или бизнес-офисе Ленинградской области.

Здесь вы сможете:

• подать заявления на получение сертификата электронной подписи для сотрудников и открытие расчетного счета в банке;

• получить консультации по услугам и мерам поддержки для малого и среднего бизнеса;

• подать заявление на выбранную систему налогообложения;

• получить индивидуальные консультации по мерам поддержки малого бизнеса в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области;

• записаться на получение услуги в удобное для вас время.

Зарегистрировать ИП через МФЦ можно при наличии как постоянной, так и временной регистрации в Ленинградской области - обращайтесь в любой офис, независимо от адреса прописки.

Иностранным гражданам необходимо предоставить РВП (разрешение на временное проживание) и вид на жительство.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней. Посмотреть список документов можно на нашем сайте: https://mfc47.ru/services/detail/52333.