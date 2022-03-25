ИП – открыть, закрыть, внести изменения в ОКВЭД - все эти услуги можно получить в любом МФЦ или бизнес-офисе Ленинградской области.
При этом вам не придется дополнительно обращаться в налоговую и отдельно оплачивать госпошлину, а преимущества подачи документов через МФЦ - очевидны.
Здесь вы сможете:
• подать заявления на получение сертификата электронной подписи для сотрудников и открытие расчетного счета в банке;
• получить консультации по услугам и мерам поддержки для малого и среднего бизнеса;
• подать заявление на выбранную систему налогообложения;
• получить индивидуальные консультации по мерам поддержки малого бизнеса в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области;
• записаться на получение услуги в удобное для вас время.
Зарегистрировать ИП через МФЦ можно при наличии как постоянной, так и временной регистрации в Ленинградской области - обращайтесь в любой офис, независимо от адреса прописки.
Иностранным гражданам необходимо предоставить РВП (разрешение на временное проживание) и вид на жительство.
Услуга предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней. Посмотреть список документов можно на нашем сайте: https://mfc47.ru/services/detail/52333.