Гатчинская филармония встретила юбилей

Прогулку по «Музыкальному вернисажу» с огромным удовольствием совершили истинные ценители музыки. Зал быстро заполнялся. Эмоциональная атмосфера напоминала вечер встречи выпускников. Соскучившись по живому общению, меломаны с радостью встречали знакомых, обнимались, делились воспоминаниями и окунались в мир музыки.

Концерт открылся «Испанским каприччио» Н.А. Римского-Корсакова и вальсом из кинофильма «Маскарад» Арама Хачатуряна в исполнении Молодежного камерного оркестра по руководством Сергея Ефаева. В исполнении ведущих коллективов и солистов Гатчинской филармонии и участников юбилейного гала-концерта прозвучала музыка Баха, Равеля, Дворжака, Георгия Свиридова и Антонио Вивальди, народные песни и джазовые композиции – слушатели были в восторге.

Исполняющая обязанности председателя районного комитета по культуре и туризму Мария Титова зачитала поздравительный адрес от руководителей Гатчинского района и города Гатчины:

- От всей души поздравляем коллектив Гатчинской городской филармонии с 55-летием! На протяжении всей своей истории филармония является гордостью Гатчинского района и города Гатчины, нашим культурным центром, жемчужиной музыкального творчества. Желаем всем участникам творческих коллективов филармонии и руководителю Надежде Владимировне Корбут вдохновения, оптимизма, новых успехов и достижений, доброго здоровья, благополучия и счастья, а филармонии – процветания, новых радостных дат и событий.

За активную работу по популяризации классической, народной и современной музыки, многолетнюю плодотворную деятельность по сохранению и развитию традиционной отечественной культуры и в связи с 55-летием Гатчинская филармония была награждена Почетной грамотой комитета по культуре и туризму Ленинградской области и Дома народного творчества. Еще одна областная грамота за большой личный вклад в сохранение, пропаганду и развитие музыкального искусства была вручена заведующей филармонии Надежде Корбут.

Благодарность за преданность музыке и профессионализм выразила Ольга Цуканова - директор Центра творчества юных города Гатчины, структурным подразделением которого является филармония.

Зрители щедро одарили музыкантов овациями.

«Это был праздник Музыки, Добра и Мира» - написали участники концерта в соцсетях. С особым трепетом зал принимал песню «Белый парус разлуки» Исаака Шварца – «сиверского отшельника», Почетного жителя Ленинградской области на слова Бориса Окуджавы в исполнении Светланы Захаровой и вальс «Петербургские тайны» Андрея Петрова в исполнении оркестра народных инструментов под руководством Людмилы Патрикеевой и при участии театра костюма «Катюша». В честь юбилея филармонии грамоты и подарки были вручены молодежному камерному оркестру, эстрадно-духовому оркестру, оркестру народных инструментов и молодежной капелле «Гармония» им. И.В. Рогановой.

- К этому концерту мы готовились очень серьезно, было много разных идей и планов, - рассказывает Надежда Корбут. - В итоге мы решили не делать исторический экскурс, как это было на 50-летие. В нашем гала-концерте приняли участие звезды всех программ – постоянные и любимые исполнители Гатчинской филармонии. Очень сложно было отобрать выступающих из богатой палитры участников наших концертов. В итоге, чтобы не перегружать слушателя, мы решили показать разные направления, разные стороны деятельности филармонии – это вокал, инструментальная музыка, отдельные оркестровые коллективы, необычные номера-подарки для зрителей в качестве выступлений нескольких коллективов. Мы старались, чтобы наш любимый слушатель филармонических концертов получил истинное удовольствие, зарядился энергией, бодростью, хорошим настроением. Конечно, за 55 лет филармония очень изменилась – из любительского течения она превратилась с объединение профессиональных коллективов. И в программы филармонических концертов мы за редким исключением приглашаем только профессионалов. Поэтому нас любят, знают и к нам идут! И, конечно, мы ожидаем гатчинцев на следующих концертных программах Гатчинской городской филармонии.

Татьяна Можаева