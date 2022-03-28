Ленинградская область поделится опытом социальной адаптации инвалидов

Круглый стол откроет председатель Комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты РФ Диана Гурцкая. Инновационную региональную модель комплексной профессиональной подготовки лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на федеральном уровне представит директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленинградской области Ирина Дрозденко.

Об опыте создания первого национального ресурсного центра адаптивной верховой езды расскажет председатель правления Ленинградской областной общественной организации «Конно-спортивный комплекс «Новополье» Светлана Лытко. О возможностях тиражирования проекта по социокультурной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Мир для всех» сообщит директор Тихвинского комплексного центра социального обслуживания населения Ольга Большакова. Председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева расскажет об интеграции социально ориентированных некоммерческих организаций в комплексную систему реабилитации лиц с инвалидностью.

Второй блок обсуждения посвящен опыту социализации инвалидов в республиках Башкортостан и Дагестан, Псковской и Свердловской областях, а также в Хабаровском крае. В третьем блоке выступят депутат Государственной Думы Ольга Занко, а также представители Министерства труда и социальной защиты и Министерства здравоохранения.

Трансляция мероприятия пройдет на сайте Общественной палаты Российской федерации, начало круглого стола 30 марта в 12.00.