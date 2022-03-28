Налоговые льготы для предпринимателей

Для предприятий малого и среднего бизнеса из числа обрабатывающих производств, производителей лекарственных средств, компьютеров, IT-компаний и гостиниц предлагается снизить налоговую ставку по УСН с 6% до 1-3%. Такая возможность рассматривается для предприятий по 12 видам экономической деятельности.

По предварительным оценкам комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, мерой поддержки смогут воспользоваться порядка 4 тысяч предпринимателей региона. «Мы рассчитываем, что введение льготного налогообложения позволит стимулировать процессы импортозамещения и выпускать новую, необходимую Ленинградской области, продукцию», ― прокомментировала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай.

Инициатива получила поддержку губернатора Ленинградской области, в настоящее время готовятся документы для принятия соответствующих изменений в законодательство.

Сегодня ставка по УСН в размере 1% установлена и для субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия. Двухпроцентная ставка действует для организаций потребительской кооперации. Пониженная налоговая ставка в размере 3% установлена для предпринимателей, занимающихся растениеводством, животноводством, пчеловодством, рыболовством и рыбоводством, а также для экскурсоводов, организаций дошкольного образования, санаторно-курортных организаций и организаций, предоставляющих социальные услуги престарелым и инвалидам без обеспечения проживания.

По словам Светланы Нерушай, из почти 70 тысяч предпринимателей Ленинградской области, сегодня упрощенной системой налогообложения пользуются 43 тысячи бизнесменов. По итогам 2021 года поступление налогов по УСН составило 7,5 млрд рублей.