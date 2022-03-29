Одними из востребованных являются трейдеры Телеграм, поскольку через мессенджер удобно получать сигналы. Однако среди них полно мошенников, наживающихся на новичках. Чтобы не попасть в ловушку, рекомендуем изучать формируемые читателями рейтинги. Лучшие представленные спекулянты понимают роль убыточных сделок и осознают, что без них не обойтись (однако их меньшинство). Профи не меняют своего отношения к рынку и не теряют уверенности после нескольких поражений. Профессиональные трейдеры сдерживают личные ожидания и знают, что трейдинг не сделает их миллионером в одночасье. Только будучи терпеливым реалистом, они принимают правильные решения и демонстрируют высокую доходность.

У топовых биржевых игроков есть свод обязательных к соблюдению правил. В то время как мошенники слепо и беспрепятственно входят и выходят из сделки, пытаясь выманить из клиента деньги за платные торговые рекомендации или вовсе нарочно их сливая в рамках партнерства с брокером. Профессиональные спекулянты понимают, что торговля заключается не только в открытии позиций – нужно сосредоточиться на всех аспектах деятельности при стремлении добиться успеха. Как только вы начнете действовать как профессионал или подберете надежного партнера, прибыльная торговля станет лишь вопросом времени.

Что почитать для общего развития?

Если вы только приобщаетесь к рынку, стоит прочитать несколько книг:

· «Универсальные принципы спекуляции», Брент Пенфолд. Достоинством труда являются главы об основах построения эффективной инвестиционной стратегии и управления размером позиции. Автор не предоставляет читателям готовых решений, знакомя с правилами, которые могут стать основой для личной стратегии.

· «Психология эффективной торговли», Стив Уорд. Сборник из 35 практических стратегий, которые можно успешно использовать при инвестировании в фондовый рынок.

· «Торговля на рынке Форекс», Джим Браун. Автор пытается просто и понятно объяснить ключевые моменты сложного валютного рынка. Например, понятно изложен ход процесса торговли на Форекс с массой ссылок на видео и бонусные материалы.

Курсы трейдинга как один из вариантов обучения

Если хотите самостоятельно развиваться в области рыночной торговли, тогда есть смысл обратить внимание на курсы по трейдингу. Однако не каждый из них подойдет именно вам. Поиск лучших курсов по трейдингу и их автора, чей стиль обучения вы находите увлекательным/легким для понимания, – один из самых важных этапов в освоении новой профессии.

Не бойтесь обратиться к трейдеру, прежде чем зарегистрироваться на курс, чтобы выяснить дополнительную информацию. Большинство адекватных специалистов рынка рады поговорить с потенциальными студентами.