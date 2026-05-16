В Пироговском Университете объяснили, почему борщевик вызывает тяжелые ожоги

В середине ХХ века начали выращивать в качестве кормовой культуры гигантское зонтичное растение- борщевик, борщевик Сосновского”. Благодаря самосеву -вышел за пределы сельскохозяйственных угодий, что привело в настоящее время масштаб экологического бедствия.

Несмотря на известную опасность этого растения, количество пострадавших растет каждый год.

Многие считают, что ожог от борщевика — это результат химического воздействия сока на кожу. Это не совсем так. Механизм гораздо более коварный.

Сок этого растения содержит особые вещества — фурокумарины . Сами по себе они не вызывают ожога. Но при попадании на кожу они резко повышают ее чувствительность к ультрафиолетовому излучению .

Представьте себе: человек дотронулся до борщевика, сок попал на руку. Он не почувствовал ничего страшного, вытер сок травой и пошел дальше. А через некоторое время на это место попали солнечные лучи. И вот тут-то и запускается фотохимическая реакция — фурокумарины буквально «притягивают» ультрафиолет, и кожа получает ожог,по глубине соответствующий термическому ожогу, сила которого может достигать II и даже III степени .

Важнейший факт: реакция развивается только при воздействии солнечного света! Поэтому в пасмурную погоду или в темное время суток риск ниже, но он не исчезает полностью — опасны даже рассеянные солнечные лучи . Кроме того, фурокумарины сохраняют свои агрессивные свойства на коже до .

Как распознать ожог от борщевика: симптомы и стадии

Симптомы могут проявиться не сразу, что и делает растение особенно опасным. От момента контакта до первых признаков может пройти от нескольких часов до двух суток .

Клиническая картина развивается постепенно:

Стадия Что происходит Примерный срок Скрытый период Никаких неприятных ощущений. Человек может не знать, что опасность уже рядом. От 1 часа до 2 суток Эритема (I стадия) Появляется покраснение с четкими краями, зуд, чувство жжения на месте контакта. Похоже на обычный солнечный ожог, но может быть более интенсивным. Через несколько часов – 1-2 суток Образование волдырей (II стадия) Самый характерный и опасный этап. На покрасневшей коже возникают пузыри, наполненные прозрачной жидкостью, сначала единичные, потом они сливаются . Волдыри могут быть напряженными, болезненными и достигать больших размеров . Через 24-48 часов Заживление Волдыри Заживление может занять до месяца и более . Длительный процесс

Кроме местных проявлений, могут быть и общие симптомы интоксикации, особенно при обширных поражениях :

Слабость, головная боль, головокружение

Тошнота, рвота

Повышение температуры тела, озноб

Даже после полного заживления на месте ожога могут оставаться участки гиперпигментации (темные пятна), которые сохраняются несколько месяцев .

Первая помощь: пошаговая инструкция (ДО обращения к врачу)

Первые минуты и часы после контакта с растением критически важны. Правильные действия могут значительно снизить тяжесть ожога. Запомните алгоритм.

Шаг 1. Срочно прекратить контакт с раздражителем

Немедленно удалить сок с поверхности кожи путем обильного промывания пораженного участка кожи проточной водой с мылом можно с мягкой губкой по возможности принять душ.

Шаг 2. Избегать контакта с солнцем

Исключить инсоляцию (пребывание на улице) на 2-3.Чем меньше УФ попадает на кожу с соком, тем слабее реакция. Прятать под одеждой пораженное место, наложив стерильную повязку.

Шаг 3. Примите меры для облегчения состояния

Для уменьшения зуда и отека можно принять антигистаминный препарат (например, лоратадин, цетиризин) .

Если боль сильная, допустимо принять обезболивающее (например, ибупрофен, парацетамол) .

На область покраснения можно нанести противоожоговое средство на водной основе (спрей или гель с пантенолом, декспантенолом) .

Холодный компресс (лед, завернутый в полотенце) на 15-20 минут поможет уменьшить боль и отек .

Шаг 4. Обратитесь к врачу

Независимо от от площади поражения и выраженности проявления необходимо обратиться за медицинской помощью. При несвоевременном обращении осложнения нарастают с каждым днем. Незамедлительно обратиться за медицинской помощь. Лечение фотодерматита проводится в многопрофильном стационаре.

Чего делать категорически нельзя

Некоторые «народные» методы при ожогах борщевиком могут нанести больше вреда, чем пользы.

Не трите и не расчесывайте кожу — это распространяет сок на здоровые участки и углубляет поражение .

Не вскрывайте волдыри самостоятельно! Пузыри — это защитная реакция организма. Вскрывая их, вы открываете ворота для инфекции . Это должен делать только врач в стерильных условиях.

Не наносите жирные мази, масло или детский крем на свежий ожог . Жирная пленка закупоривает поры, не дает коже «дышать» и может спровоцировать более глубокое поражение, так как фурокумарины сохраняются в коже до 48 часов.

Не применяйте мочевину (карбамид, уреатон) — это может вызвать резкое усиление боли и аллергическую реакцию.

Когда нужно срочно вызывать скорую или ехать в больницу

Существуют ситуации, когда промедление недопустимо.