В Пироговском Университете объяснили, почему борщевик вызывает тяжелые ожоги
Почему борщевик вызывает ожоги? Рассказывает Ульяна Махова, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета
В середине ХХ века начали выращивать в качестве кормовой культуры гигантское зонтичное растение- борщевик, борщевик Сосновского”. Благодаря самосеву -вышел за пределы сельскохозяйственных угодий, что привело в настоящее время масштаб экологического бедствия.
Несмотря на известную опасность этого растения, количество пострадавших растет каждый год.
Многие считают, что ожог от борщевика — это результат химического воздействия сока на кожу. Это не совсем так. Механизм гораздо более коварный.
Сок этого растения содержит особые вещества — фурокумарины . Сами по себе они не вызывают ожога. Но при попадании на кожу они резко повышают ее чувствительность к ультрафиолетовому излучению .
Представьте себе: человек дотронулся до борщевика, сок попал на руку. Он не почувствовал ничего страшного, вытер сок травой и пошел дальше. А через некоторое время на это место попали солнечные лучи. И вот тут-то и запускается фотохимическая реакция — фурокумарины буквально «притягивают» ультрафиолет, и кожа получает ожог,по глубине соответствующий термическому ожогу, сила которого может достигать II и даже III степени .
Важнейший факт: реакция развивается только при воздействии солнечного света! Поэтому в пасмурную погоду или в темное время суток риск ниже, но он не исчезает полностью — опасны даже рассеянные солнечные лучи . Кроме того, фурокумарины сохраняют свои агрессивные свойства на коже до .
Как распознать ожог от борщевика: симптомы и стадии
Симптомы могут проявиться не сразу, что и делает растение особенно опасным. От момента контакта до первых признаков может пройти от нескольких часов до двух суток .
Клиническая картина развивается постепенно:
|
Стадия
|
Что происходит
|
Примерный срок
|
Скрытый период
|
Никаких неприятных ощущений. Человек может не знать, что опасность уже рядом.
|
От 1 часа до 2 суток
|
Эритема (I стадия)
|
Появляется покраснение с четкими краями, зуд, чувство жжения на месте контакта. Похоже на обычный солнечный ожог, но может быть более интенсивным.
|
Через несколько часов – 1-2 суток
|
Образование волдырей (II стадия)
|
Самый характерный и опасный этап. На покрасневшей коже возникают пузыри, наполненные прозрачной жидкостью, сначала единичные, потом они сливаются . Волдыри могут быть напряженными, болезненными и достигать больших размеров .
|
Через 24-48 часов
|
Заживление
|
Волдыри Заживление может занять до месяца и более .
|
Длительный процесс
Кроме местных проявлений, могут быть и общие симптомы интоксикации, особенно при обширных поражениях :
Слабость, головная боль, головокружение
Тошнота, рвота
Повышение температуры тела, озноб
Даже после полного заживления на месте ожога могут оставаться участки гиперпигментации (темные пятна), которые сохраняются несколько месяцев .
Первая помощь: пошаговая инструкция (ДО обращения к врачу)
Первые минуты и часы после контакта с растением критически важны. Правильные действия могут значительно снизить тяжесть ожога. Запомните алгоритм.
Шаг 1. Срочно прекратить контакт с раздражителем
Немедленно удалить сок с поверхности кожи путем обильного промывания пораженного участка кожи проточной водой с мылом можно с мягкой губкой по возможности принять душ.
Шаг 2. Избегать контакта с солнцем
Исключить инсоляцию (пребывание на улице) на 2-3.Чем меньше УФ попадает на кожу с соком, тем слабее реакция. Прятать под одеждой пораженное место, наложив стерильную повязку.
Шаг 3. Примите меры для облегчения состояния
Для уменьшения зуда и отека можно принять антигистаминный препарат (например, лоратадин, цетиризин) .
Если боль сильная, допустимо принять обезболивающее (например, ибупрофен, парацетамол) .
На область покраснения можно нанести противоожоговое средство на водной основе (спрей или гель с пантенолом, декспантенолом) .
Холодный компресс (лед, завернутый в полотенце) на 15-20 минут поможет уменьшить боль и отек .
Шаг 4. Обратитесь к врачу
Независимо от от площади поражения и выраженности проявления необходимо обратиться за медицинской помощью. При несвоевременном обращении осложнения нарастают с каждым днем. Незамедлительно обратиться за медицинской помощь. Лечение фотодерматита проводится в многопрофильном стационаре.
Чего делать категорически нельзя
Некоторые «народные» методы при ожогах борщевиком могут нанести больше вреда, чем пользы.
Не трите и не расчесывайте кожу — это распространяет сок на здоровые участки и углубляет поражение .
Не вскрывайте волдыри самостоятельно! Пузыри — это защитная реакция организма. Вскрывая их, вы открываете ворота для инфекции . Это должен делать только врач в стерильных условиях.
Не наносите жирные мази, масло или детский крем на свежий ожог . Жирная пленка закупоривает поры, не дает коже «дышать» и может спровоцировать более глубокое поражение, так как фурокумарины сохраняются в коже до 48 часов.
Не применяйте мочевину (карбамид, уреатон) — это может вызвать резкое усиление боли и аллергическую реакцию.
Когда нужно срочно вызывать скорую или ехать в больницу
Существуют ситуации, когда промедление недопустимо.
Обширная площадь поражения — ожог занимает более 10% поверхности тела (это примерно площадь ладони пострадавшего, умноженная на 10) .
Поражение лица, глаз или слизистых оболочек .
Попадание сока в глаза — это грозит серьезным повреждением роговицы и потерей зрения. Немедленно промойте глаза большим количеством воды и срочно обратитесь к офтальмологу .
Сильная боль, отек, повышение температуры, спутанность сознания .
Ожог у ребенка . Детская кожа тоньше и нежнее, а общая интоксикация развивается быстрее и протекает тяжелее. Не рискуйте, покажите ребенка врачу.