Пятнистые психотерапевты

Два веселых далматина общались с особыми ребятами и их родителями, а организовали этот «день собаки-терапевта» сотрудники АНО «Культурный Десант» при поддержке Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области.

16 мая у подопечных клуба «Особые ребята» и реабилитационного центра «Дарина» случился настоящий праздник: к ним приехали собаки-компаньоны, готовые общаться, обниматься и выполнять команды в тесном кругу детей и взрослых. Три десятка ребят – малышей и постарше, с ментальными нарушениями, с разными проблемами и особенностями – собрались, чтобы вживую пообщаться с четвероногими друзьями, и две «девочки» далматинской породы из выборгского питомника вызвали у детей настоящий восторг. Под руководством специалистов ребята водили собак на поводке, гладили, угощали, фотографировались и просто радовались близкому присутствию братьев меньших.

Метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак называется канистерапия (от латинского сanis – собака и греческого θεραπεία – терапия, лечение). С ее помощью можно улучшить психоэмоциональное состояние пациента, развить социальные и коммуникативные навыки, моторику. Метод не нов – его история началась в XVIII веке, когда в Англии впервые стали использовать собак для улучшения состояния некоторых пациентов. Термин «канистерапия» ввёл в 1960 году детский психолог Борис Левинсон, который обратил внимание, что маленькие пациенты легче идут на контакт, если в кабинете находится его собака.

В России метод официально признали в девяностых. Канистерапию назначают детям с аутизмом, с синдромом Дауна, ДЦП, а также взрослым с депрессией, тревожными расстройствами, пациентам после инсульта или травм, с деменцией и болезнью Альцгеймера – общение с собаками позволяет улучшить память, внимание, общее самочувствие, быстрее пройти реабилитацию и восстановить двигательные функции.

Идея организовать такую реабилитационную программу в Ленинградской области возникла у жителя Выборгского района, ветерана специальной военной операции Александра Власенко после возвращения с фронта. Он ушел на СВО добровольцем в 2023 году – в ЧВК «Вагнер» и воевал до расформирования группы. Потом, владея множеством профессий, решил сменить сферу деятельности и пройти обучение по программе «Бизнес героев-47», однако в процессе оказалось, что его проект – не коммерческий, а благотворительный.

Почему собаки и почему далматины?

Как объяснил Александр Владимирович, это одна из самых дружелюбных – «человеко-ориентированных» – пород, собака-компаньон в прямом смысле слова, которая даже хозяйскую мимику перенимает. Сам он досконально с этой хорватской породой собак знаком. Его супруга – Анна Земцова, кинолог, эксперт-профессионал – занимается разведением далматинов уже тридцать лет и даже выигрывала чемпионат мира, когда в Швеции собралось больше сотни собак, и далматин из Ленинградской области был признан лучшим по экстерьеру (кстати, правильное название породы – именно далматин, а не как в известном мультике «101 далматинец»).

- Александр Владимирович, как появилась идея заняться канистерапией?

- Мы не занимаемся самой канистерапией, исследованиями – мы используем методы канистерапии для реабилитации детей и взрослых. То есть дарим общение с дружелюбными собаками, дарим счастье детям, особенно с ОВЗ – это очень хорошо работает. У нас прекрасные отзывы от педагогов, психологов, контролировавших наши уроки. Наши собаки прошли тест пригодности Т1 на неагрессивность, на разведение. Официально наша автономная некоммерческая организация называется «Социальная кинологическая помощь», мы работаем при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.

- С чего вы начали?

- Мы давно заметили, что, когда к нам в питомник кто-нибудь приезжает с детьми, или мы привозим собак на фотосессии – все с ними играют, всем они нравятся, у всех настроение поднимается. И когда я вернулся со специальной военной операции, я очень быстро адаптировался и понял, что собаки отлично помогают вернуться обратно в мирную жизнь. Так мы постепенно начали заниматься этой реабилитацией и оказались востребованы. С помощью комитета общественных коммуникаций мы решили заявить о себе, и нас поддержали! Комитет создал свою программу обучения некоммерческих организаций, я там обучился – и вот мы работаем.

- Вы работаете по всей Ленобласти?

- Да, но сейчас мы подали заявку на президентский грант, а он подразумевает еще и Санкт-Петербург, то есть мы сможем охватить сразу два субъекта.

- И кто же «пациенты» ваших далматинов?

- Мы ездим в дома престарелых, в больницы, в госпитали, были в Сиверском ресурсном центре. Дети, конечно, самая благодарная и активная аудитория, а собаки – «звезды», им тоже это нравится. Любую другую собаку возьмите – ее умотают сорок детей сразу, а у далматина как будто батарейки не разряжаются.

В питомнике далматинов к участию в канистерапии щенков начинают готовить «с пеленок» – с двухмесячного возраста. Будущие четвероногие «психотерапевты» проходят специальный курс, потому что даже такая добрая собака должна быть подготовлена к тесному общению с чужими людьми. Для встречи с детьми в «Потоке» организаторы отобрали двух девочек-далматинов Лёлю и Ясю – именно тех, кто готов развлекать большой детский коллектив.

Инициатором мероприятия выступила директор АНО «Особые ребята» г. Гатчины Наталья Иванова:

- Когда я узнала, что есть такая организация, которая проводит для детей сеансы психотерапии с собаками, я решила пригласить их к нашим ребятам. К тому же, накануне был День Победы, и в рамках акции «Послание герою» АНО «Культурный Десант» дети приготовили рисунки и поделки для бойцов СВО, которые мы с помощью участников спецоперации отправим в госпиталь раненым.

Помимо общения с далматинами, на площадке «Потока» особым ребятам и воспитанникам «Дарины» довелось почувствовать себя настоящими бойцами. Ветераны специальной военной операции приготовили для них военное снаряжение, и дети наперебой примеряли каски, бронежилеты, костюм лешего, рассматривали автомат из музея СВО «Потока» – родители только успевали фотографировать. После «канистерапии» все участники встречи отправились пить чай и петь военные песни. Для «Особых ребят» и подопечных «Дарины» «день собаки-терапевта» стал отличным продолжением Международного дня семьи, который отмечается 15 мая.

Екатерина Дзюба