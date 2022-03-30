Как в Елизаветино отметили День театра

Режиссёр музыкального спектакля «Русалочка в сети» Марина Хейстонен призналась, что сценарий писала сама жизнь. В основу сюжета будущего спектакля легли проблемы всё возрастающей доступности гаджетов, возможности бесконтрольного доступа в интернет, трудности в семьях, чувство одиночества, отсутствие должного внимания родителей, желание найти друзей, не выходя из дома, предлагающих незамысловатые игры, где выигрыш обеспечивает «звёздность», внимание сотен так называемых друзей, популярность в виртуальном мире. Более четырёх лет ушло на создание сценария и воплощение в жизнь сценарного замысла, создание костюмов и декораций, написание текстов песен.

Итак, у Русалочки, Медузы и бойкого Морского конька появилась возможность обзавестись сомнительными «друзьями», с подкупающей улыбкой, неотразимой энергией и «увлекательными» играми, рассчитанными на детское самолюбие, отсутствие жизненного опыта, наличие горячего желания обратить на себя внимание, получить сиюминутное признание, а ещё лучше – желанную «звёздность», даже если предстоит пройти ряд испытаний, где придётся «пошевелить плавниками».

Как убедительно сыграны сомнения и колебания Русалочки, у которой не было тайн от папы. Но внушаемая мысль о том, что дела трона для отца важнее, что для дочери у него нет времени, и …ловушка захлопнулась – ответ отправлен, и приглашение посетить «заводь затонувших кораблей» получено. Сомнения, которые терзают её душу, удаётся разрушить «безмозглой» Медузе и мечтающему о звёздности Морскому коньку. Любители крутизны и популярности одержали верх, а желание звёздности затмило разум.

Герои музыкального спектакля: Тритон – папа Русалочки (М. Плетенёв), Урсула - Черный осьминог (А. Харизанова), Угорь (М. Плетенёв) и их свита (младшая группа коллектива «Эксклюзив»), Русалочка (Е. Китаева), Морской конёк (М. Пономаренко), Медуза (А. Загумённова), мама Медузы (А. Лебедев), мама Морского конька (И. Чебыкин) были убедительны на протяжении всего спектакля. В финале Тритону удалось вырвать дочь и её друзей из щупальцев сетевого блогера – Урсулы, роль которой была замечательно сыграна Анфисой Харизановой. Ценой потери трона и трезубца Тритон доказал всю лживость россказней о «золотых горах» и звёздной жизни, которую обещала детям Урсула.

В спектакле звучат песни на такие знакомые мелодии, как «Феличита», «Эй, мамбо» и мотивы Рикки Мартина, а «джинсовая» тема украшения сцены и одежды героев напоминает о жизненных реалиях.

По правде сказать, в любом деле одним умением и старанием, если не дано ещё кое-что от природы, многого не возьмёшь. В этот воскресный день воспитанники театрального коллектива убедили нас в том, что они обладают перечисленным набором качеств. Марина Альбертовна, как говорили латиняне, а они знали толк в воспитании и образовании, - «глина влажна и мягка, нужно поспешить, не теряя времени, обработать её на гончарном круге»! Удачи и успехов вам на этом не лёгком пути. С Всемирным днём театра, который учит действовать, а не рассуждать.

Жанна Гриненко





Из истории Слово «театр» произошло от древнегреческого theaeron - «место, где смотрят»! Каждый, кто хоть однажды бывал в театре, знает, что символом театра являются две маски, которые олицетворяют два самых популярных театральных жанра – комедию и трагедию. Считается, что около 2500 лет назад в Египте состоялась первая театральная игра, сюжетом которой была история бога Осириса. Тогда предпочитали обыгрывать библейские сюжеты, это вполне устраивало фараонов. В Древней Греции театр формировался, как искусство, где установились не только чёткие понятия трагедии и комедии, но и развивались другие театральные направления, которые и сделали театр одним из любимейших видов искусства. Общеизвестен вклад в развитие театра русских и советских актёров, режиссеров, сценаристов и композиторов. А.Н. Островский считал, что люди ходят в театр смотреть игру, а не пьесу, которую можно прочитать. В самые сложные времена искусство способно «ставить» диагнозы, «выявлять» раны общественной и социальной жизни, дарить надежду, исцелять души, как не пафосно это звучит. Всемирный день театра, ежегодно отмечаемый 27 марта, был установлен в 1961 году 9-м конгрессом Международного института театра. Так повелось, что Всемирный день театра стал не только интернациональным профессиональным праздником мастеров и служителей театра, но и праздником миллионов зрителей и любителей этого вида искусства. Дело в том, что театр всегда будил в человеке творческое, человеческое, одухотворял эмоции и развивал воображение. Учёные считают, что воображение порождает событие.



