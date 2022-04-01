Социальные пенсии вырастут на 8,6%
Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 8,6%. Ежегодно они повышаются с 1 апреля. Изначально планировалось повысить такие пенсии на 7,7%, но по решению президента Владимира Путина страховые пенсии и прожиточный минимум были проиндексированы на 8,6%. Поэтому принято решение на столько же повысить и социальные пенсии.
Социальные пенсии получают люди, которые по разным причинам не смогли заработать страховой стаж. Они назначаются на пять лет позже, чем страховые. Социальные пенсии в России получают более трех миллионов человек.
В результате индексации средний размер социальной пенсии вырастет до 11 тысяч рублей. Средний размер страховой пенсии после аналогичной индексации с 1 января составляет почти 19 тысяч рублей.
Также с 1 апреля на 8,6% повышаются пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Эти выплаты назначаются бывшим госслужащим, военнослужащим, получившим травмы во время несения службы или во время ликвидации радиационных или техногенных катастроф, гражданам, потерявшим кормильца в семье, инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут работать.
В марте правительство получило право проводить в случае необходимости дополнительную индексацию пенсий. Как пояснили "РГ" в минтруде, это "даст возможность оперативно оказывать поддержку доходов граждан, получающих пенсии, в условиях меняющейся экономической ситуации". Ранее пенсии можно было индексировать только один раз в году.
Ольга Игнатова
«Российская газета» https://rg.ru/2022/03/31/socialnye-pensii-vyrastut-na-86.html
Фото РИА "Новости"