Социальные пенсии вырастут на 8,6%

Социальные пенсии получают люди, которые по разным причинам не смогли заработать страховой стаж. Они назначаются на пять лет позже, чем страховые. Социальные пенсии в России получают более трех миллионов человек.

В результате индексации средний размер социальной пенсии вырастет до 11 тысяч рублей. Средний размер страховой пенсии после аналогичной индексации с 1 января составляет почти 19 тысяч рублей.

Также с 1 апреля на 8,6% повышаются пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Эти выплаты назначаются бывшим госслужащим, военнослужащим, получившим травмы во время несения службы или во время ликвидации радиационных или техногенных катастроф, гражданам, потерявшим кормильца в семье, инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут работать.

В марте правительство получило право проводить в случае необходимости дополнительную индексацию пенсий. Как пояснили "РГ" в минтруде, это "даст возможность оперативно оказывать поддержку доходов граждан, получающих пенсии, в условиях меняющейся экономической ситуации". Ранее пенсии можно было индексировать только один раз в году.

Ольга Игнатова

«Российская газета» https://rg.ru/2022/03/31/socialnye-pensii-vyrastut-na-86.html

Фото РИА "Новости"