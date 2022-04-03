Горячая линия Росреестра ― в МФЦ
Традиционный прямой эфир МФЦ Ленинградской области в предстоящий понедельник будет посвящен вопросам в сфере регистрации недвижимости.
В понедельник, 4 апреля, в 15.00 в прямом эфире еженедельной программы «Директор МФЦ – на связи!» в соцсетях МФЦ состоится прямая линия с участием руководителя управления Росреестра по Ленинградской области Игоря Шелякова.
Какие новшества в услугах Росреестра, как защитить свою недвижимость, как проходят гаражная и дачная амнистии в Ленинградской области ― на эти и другие вопросы жители региона получат ответы напрямую от руководства Росреестра.
Информация о трансляции и возможностях задать вопрос до или во время эфира размещена на сайте МФЦ Ленинградской области.
Прямые эфиры «Директор МФЦ – на связи!» по понедельникам пользуются популярностью у жителей области. В течение выпуска рассматриваются многочисленные обращения граждан, а также подробно разбирается целый ряд тематических вопросов. Многие выпуски проходят с участием представителей профильных комитетов и помогают оперативно решить проблемы заявителей.