Новгородская летопись - первоисточник знаний о Ледовом побоище – доступна на портале Президентской библиотеки

Летопись опубликована в сборнике «Продолжение Древней российской вивлиофики», изданном в Петербурге в 1789 году.

В тексте летописи само сражение описывается достаточно скупо – говорится о построении орденского войска «свиньёй», то есть клином, о 400 убитых и 50 пленных рыцарях, об участии суздальских полков под командованием брата Александра Невского Андрея и о просьбах немцев о мире и обмене пленными. Особый смысл этого события стал понятен позднее, тогда же стали описываться и подробности битвы.

Ледовое побоище стало заключительным и победным сражением, по сути, первой в истории войны между Русью и Западом, начавшейся в 1240 с захвата Изборска, затем Пскова. Важной целью рыцарей был Новгород. Чтобы отстоять свободу, его жители призвали на помощь Александра Невского, к тому моменту уже опытного полководца, победившего шведского ярла Биргера.

Немецкие рыцари были уверены, что сокрушить их знаменитый на всю Европу боевой строй – «свинью» – невозможно. Но князь Александр Ярославич принял решение применить новую тактику, предугадать которую врагу было не под силу. Главную роль в нашем войске сыграли не центровые бойцы, а фланги. Полководец пропустил рыцарей, шедших клином, внутрь своего строя, и когда те ликовали, думая, что смяли русичей, замкнул их в кольцо.

Битва продолжалась с раннего утра до позднего вечера. Понимая своё бедственное положение, немецкие рыцари пустились в бегство. Виктор Данилевский в историческом очерке «Александр Невский» (1942) писал, что, по словам летописи, «была сеча злая… треск от ломавшихся копий и звук от сечения мечного. И как бы двинулось озеро замёрзшее. И не видно было льда, всё было залито кровью…» Результатом битвы на Чудском озере стал договор, по которому западные рыцари оставляли все завоёванные ими ранее русские земли.

Это сражение стало одним из блестящих образцов русской военной тактики. Не случайно этот день на государственном уровне признан Днем воинской славы, а имя отважного полководца золотыми буквами вписано в историю нашего государства.

За всю свою недолгую жизнь князь Александр провёл десятки масштабных сражений – и ни одного не проиграл. Скончался он в 1263 году и был захоронен в Рождественском монастыре города Владимира. В 1547 году Александра Невского причислили к лику святых, а 12 сентября 1724 года по указанию Петра Первого его нетленные мощи были перенесены в Санкт-Петербург. «Пётр заложил новую столицу России… на той самой реке, имя которой носил св. Александр, т. е. Неве. Заключив, наконец, славный и давно желанный мир, император пожелал ознаменовать оный торжеством в память древняго победителя шведов на берегах Невы…» – говорится в «Житии святого благоверного князя Александра Невского» (1867).

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с большой электронной коллекцией раритетных изданий «Александр Невский (1221–1263)», в которую вошли исторические исследования, житийная и церковная литература, художественные материалы. Взгляд современных историков Дениса Григорьевича Хрусталёва и Анти Селарта представлен в опубликованном видеолектории «Ледовое побоище: взгляд с Востока и Запада».