Откровения тату

Начнём с того, что в самом «лагере» исследователей присутствуют две точки зрения: одна – очень резкая и отрицательная, другая – мягкая, типа «будем наблюдать».

Специалисты, отрицательно воспринимающие «культуру живописи по телу», относят татуировки, самопорезы, пирсинг к парасуицидальным явлениям. Они считают, что в этом случае человек «направляет эмоциональную энергию, скрытые эмоции не на преобразование внешнего мира, а на себя». (Парасуицидальное поведение – это поведение демонстративного, театрального характера, цель которого – не смерть, а шантаж близких, поиск острых ощущений).

Представители группы наблюдателей считают, что «татушки», распространенные среди молодежных групп, предназначены, прежде всего, для привлечения дополнительного внимания окружающих, за ними стоит желание «носителя шедевра» вызвать у публики восхищение, удивление и даже некий эротический эффект – в зависимости от локализации body-рисунка.

Мы уже и так с вами заметили, что татуировки часто наносят люди с высокими амбициями, например, музыканты, художники, артисты, рэперы. А большая часть подростков, вступивших в возраст активного обретения идентичности, и подражательная в своих действиях, следуя своим кумирам, тоже наносит «послания миру» на своём теле.

Так что же это за философские и психологические послания?

Принять участие в исследовании пригласили 112 молодых людей из Москвы и Московской области в возрасте от 18 до 23 лет. Из них сформировали две группы: экспериментальную – с татуировками и контрольную – без татуировок. Условно назвали «Т-группа» и «К-группа». А дальше стали их тестировать, просить ответить на различного рода опросные листы. И вот что выяснилось.

Молодежь с татуажем в большей степени проявляет себя феминно (то есть с женскими маркерами поведения), тогда как мускулинные характеристики больше присущи молодым людям без татуажа. У этой же группы обнаружились высокие показатели по шкале «самостоятельность и чувство реальности». Это говорит об их более устойчивом самоощущении и развитой волевой компоненте.

Для группы с татуировками оказалось особо значимо отношение к ним других людей. Из него складывается отношение этих молодых людей к себе. Исследователи высказали предположение, что представителям Т-группы свойственно построение зависимых отношений.

Посмотрели также на способность отвечать за свои поступки. Оказалось, что Т-группа отрицает свою ответственность, оправдывая себя и свою безответственность различными способами в системе отношений «личность – общество».

«Желание понравиться» – самая выраженная и первая в рейтинге эмоций у группы «Татуированные» – 72,56 %; в то время как у «Контрольной» группы – это 32,42 %. Молодые люди с «татушками» любят фотографироваться, выкладывать фотографии в социальные сети и получать ободрение в виде «лайков» и «комментов». Они также проявляют избирательность в общении, которая задается извне, т.е. не самим человеком, а его окружением, поэтому у них ярко выраженное желание присоединиться к какой-то определенной группе или субкультуре.

Интересные показатели обе группы продемонстрировали при тестировании по шкале «Приписывание себе достижений» и «Преувеличение своих достижений. Субъект с татуировками, привлекая к себе взгляды других людей татуировками, пытается либо обратить их внимание на свои достижения, либо даже их преувеличить. У представителей именно этой группы подметили стремление стать лидером за счет негативной оценки по отношению к другим.

Опрос представителей контрольной группы показал, что молодежь без татуировок живет более осмысленно. У них наблюдаются более высокие показатели в тех областях жизни, где речь идет о свободе, ответственности. Они предпочитают действовать в соответствии с собственной иерархией ценностей и приходить к лично обоснованному решению. А воплощение в жизнь собственных замыслов дает им чувство уверенности в том, что все делается правильно.

Значимые различия по показателю «ответственность» (балльные оценки по этому показателю у группы «Татуированные» — 43,2 и у «Контрольной» группы — 64,88 баллов) говорят о том, что для молодежи, наносящей татуировки, труднее нести ответственность за себя и перед другими людьми.

Исследование показало, что молодые люди без татуажа являются более свободными и ответственными, более целостными, имеющими персональные ценности, не нуждающимися в заместительном эффекте посланий обществу через боди-рисунки.

Ирина Владимирова





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