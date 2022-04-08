Гатчина расцветёт в мае: УБДХ готовится к озеленительным работам

- Мы занимаемся озеленением Гатчины – всех микрорайонов, включая Мариенбург, Химози и Аэродром. За нами – посадка цветов, кустарников, деревьев. Либо в открытый грунт, либо в конструкции – ящики, кашпо, вазоны. Делаем компенсационные посадки – сажаем деревья на улицах и во дворах взамен спиленных. Но с этим большая проблема: город пронизан инженерными сетями – тепловыми, электрическими, системой водоснабжения и водоотведения. Близко к дорожкам и к отмосткам сажать нельзя. В соответствии с адресной программой, утвержденной Гатчинской администрацией, выполняется снос аварийных, ветхих или растущих близко к домам деревьев. А чтобы компенсировать это – посадить новое дерево, нужно согласование со всеми службами. И тут начинаются проблемы: места не найти, везде сети.

- Какие деревья сажаете?

- В прошлом году на центральных улицах мы сажали взамен спиленных деревьев липы, березы, краснолистные клены. У кинотеатра «Победа», в Поэтическом сквере и у Сбербанка на въезде посадили туи.

На Аэродроме сажали клены и липы, но было очень тяжело найти для них место. Мы встречались с представителями ресурсоснабжающих организаций, они с помощью оборудования искали места, пригодные для посадок. Нашли с большим трудом.

- Какой выход?

- Нужно сажать больше кустарников, а деревья – на неосвоенных территориях или там, где строятся новые дома, общественные пространства. С посадкой кустарников проблем нет, не надо ничего согласовывать, их можно сажать близко к инженерным сетям.

- Какие кустарники вы сажаете в городе?

- Рябинник, кизильник, дерен, сирень. Учитываем пожелания жителей. Например, во дворах– на Урицкого, 28, на К. Маркса, 2 граждане просят посадить кусты.

- Где берете саженцы?

- Мы как бюджетное учреждение все материалы для исполнения муниципального задания закупаем по 44-ФЗ, обычно объявляем аукцион. Кто предложит наименьшую цену на товар в соответствии с техническим заданием, тот и будет поставлять. Фактически каждый год – новый поставщик. Но некоторым поставщикам вообще не интересно работать с госсектором. Потому что, если посадочный материал не соответствует техзаданию, мы его не принимаем.

Хотелось бы обратить внимание жителей: если вы увидели, что осенью посадили деревья на ул. Карла Маркса, и листва у них не зеленая – это не значит, что посадили сухие деревья. Это значит, что у дерева закончился период вегетации.

- Сколько денег отпускается на озеленение города?

- Бюджет на этот год – 30 миллионов рублей. Как всегда, будет производиться посадка деревьев, формовочная обрезка и обрезка веток, мешающих механизированной уборке, снос сухих деревьев, вывоз веток с территорий города, дробление древесины в щепу, посадка и стрижка кустов, текущий уход, посадка цветов – летников (включая луковичные), расстановка и демонтаж конструкций вертикального озеленения, промывка, очистка и окраска конструкций, подготовка почвы под цветники, уход за цветниками – полив, подкормка, рыхление, удобрение, укрытие луковичных цветов на зиму, прочесывание, выкашивание и восстановление, уборка листвы.

Работы в городе очень много, и мы стараемся рационально использовать рабочее время, но в сезон практически работаем без выходных.

- И когда начинаются посадки?

- Деревья, по возможности, сажаем в апреле-мае. Цветы – по погодным условиям. Начинать сажать цветы планируем в конце апреля. Виола – анютины глазки – сажается в вазоны в центре города к майским праздникам. Она выдерживает низкие температуры. К майским как раз расцветают тюльпаны, которые мы сажаем осенью. А в конце мая – начале июня мы эти луковицы выкапываем и потом закупаем новые.

- Они что, одноразовые?

- Нет, они многолетние. Но на второй год тюльпаны не будут настолько насыщенными, как перволетки. Одни могут взойти на 20 см, другие – на 40 см. Мы их отдаем в цветники. В Гатчине есть внутриквартальные цветники, которые сажают жители. Например, на ул. Филиппова, 2, на К. Подрядчикова, 4. Мы тоже сажаем эти тюльпаны повторно, но не в центре города, а, например, у самолета на Аэродроме, на Въезде рядом с «бабочкой».

В прошлом году мы посадили многолетние цветы. По техзаданию должны быть однолетники, но прошлым летом из-за жары все питомники работали в убыток, цветы погорели даже в специализированных теплицах. И мы взяли у них на пробу многолетники. Посмотрим, как приживутся.

На Аэродроме на новом круговом движении на пересечении улиц Зверевой и Слепнева в качестве эксперимента посадили розы. Эти розы выращивали в питомнике на срезку. Один-два раза розы выросли – и все, у них эксплуатационный срок вышел. Мы съездили в питомник, привезли оттуда полную машину роз – порядка 2 тысяч, и посадили. Но там они росли в тепличных условиях, а мы их посадили в открытый грунт. На зиму укрывали мульчей – это сосновая кора специальной фракции. Утепляли корневую систему. Стебли обрезали.

- Кто решает, спиливать дерево или нет?

- Проводится визуальная оценка, и комитет по благоустройству принимает решение. Дендрологическая экспертиза у нас не делается.

Вообще, по поводу «спиливать – не спиливать» все время ведутся баталии. Одним жильцам дерево мешает – свет застит, ветками скребет по стеклу. Другие встают грудью на защиту, обвиняют нас в варварстве. Вот на ул. Комсомольцев-Подпольщиков было дерево. Внутри – дупло, в дупле – пивные банки, бутылки еще из-под спирта «Рояль» 90-х годов. Большая парусность, внутри оно гнилое. Одни жители просят спилить, другим жалко. Дерево упало на участок, поломало крышу на хозяйственных постройках. Рядом стоят такие же гнилые. Мы приехали пилить – люди начали звонить в Следственный комитет, прокуратуру, телевидение приехало снимать это «безобразие».

- Получается, в Гатчине много гнилых деревьев – их часто спиливают…

- В городских условиях дерево долго жить не может. 50-60 лет – предел. В парке – другое дело. Во дворе тоже получше. А на улицах большая загазованность. И по мере увеличения транспортного потока экологическая обстановка, естественно, ухудшается.

Кроме того, везде по городу прямо над инженерными сетями растут деревья, и когда случаются аварии, их удаляют. Мы потом изыскиваем место, где посадить в качестве компенсации. Жители делают проще: сажают возле дома деревья без всяких согласований, не соблюдая никаких норм.

- Раньше считалось хорошим тоном сажать под окнами деревья. Жильцы специально субботники устраивали…

- Прежде, чем сажать дерево где бы то ни было, надо получить разрешение в комитете по благоустройству в администрации. Потому что потом может оказаться, что дерево растет на инженерных сетях. А чтобы его спилить, тоже нужно будет получать разрешение.

- Максим Владимирович, в ведении ваших сотрудников – стрижка кустарников и обрезка деревьев. А фигурную стрижку вы не делаете?

- В муниципальном задании такого вида стрижки нет, поэтому у нас нет таких специалистов. В Петербурге хорошо делают топиарную стрижку человека четыре. Это надо уметь. Дело очень ответственное.

- Больной вопрос всех времен: цветы с клумб и декоративные деревья не воруют?

- Бывает, что посаженные деревья исчезают на следующий же день. Так же, как и цветы из вазонов. Из цветников выкапывают цветы и кустарники. Но мы не перестаем надеяться, что цивилизованное поведение все-таки возобладает.

Екатерина Дзюба