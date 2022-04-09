Таицкая усадьба Демидовых — по следам истории

В начале XVIII в. в ходе Северной войны царь Петр I подарил эти земли адмиралу И.М. Головину (1669 – 1738). После смерти адмирала произошел раздел имения на Большие и Малые Тайцы. В Малые входили деревни Старица, Ивановская, Ключи, Тихвина, Истина и Пегелевка, а в Большие Тайцы были включены деревни Кузнечиха, Тайцы, Саки, Могилево и Нижнее и Большое Пегелево. Каждая часть продавалась и перепродавалась по несколько раз. Среди владельцев были И.М. Нарышкин, И.Г. Амосов, А.И. Корф, А.П. Ганнибал.

21 декабря 1772 г. Таицкую мызу с земельным наделом в 1231 дес. и с шестью деревнями приобрел у А.И. Корфа Александр Григорьевич Демидов (1737 – 1803), правнук известного горнозаводчика Никиты Антуфьева и один из богатейших людей своего времени. С этого момента начался новый этап в истории Таицкой мызы.

Для создания роскошного садово-паркового ансамбля Демидов пригласил мужа своей сестры — Ивана Егоровича Старова (1744 – 1808), молодого архитектора, адъюнкт-профессора Академии художеств.

Строительство началось в 1774 г. и продолжалось до

1786 г. Формирование ансамбля проходило в два этапа. На первом на берегу реки Веревки были построены усадебный дом, а западнее комплекс хозяйственных служб. За длинной каменной оградой, находилось пятичастное каре, в состав которого входили сохранившиеся до наших дней двухэтажный жилой флигель, дом управляющего, четыре конюшни, привратницкая, каретник и другие строения. К господскому дому вела аллея, которая огибала овальный партер перед его западным фасадом.

Масштаб главного здания ансамбля, усадебного дома, поставленного на небольшом возвышении, предполагал восприятие его с расстояния и потому был открыт обзору со всех сторон. Дом стоит на высоком цоколе, сложенном из плиты. Кирпичные стены были оштукатурены и окрашены под цвет природного камня, что создавало эффект монолитности и цельности всего здания. Позже цоколь был оштукатурен и обработан рустом, изменилось и цветовое решение фасадов дома. В плане он представляет собой квадрат со скругленными углами. Закругленные и изначально открытые лоджии позволяли любоваться окрестностями, не выходя из дома.

Вторым этапом формирования усадебного ансамбля стало создание парковой композиции на живописном участке с лесом и подземными ключами, дающими начало р. Веревке. Для этого в 1780 г. А.Г. Демидов поменялся с А.П. Ганнибалом своим земельным наделом у деревни Певгелевой на примыкавшую к мызе с севера и востока землю у Берёзовских (Сонинских) ключей. Увеличенная площадь парка составляла 110 десятин. Прежде всего ключи были соединены протокой с рекой; далее, с помощью плотины на Веревке было устроено Таицкое озеро, а несколько других искусственных проток создали разветвлённую водную систему с шлюзами, заводями, многочисленными мостами, каскадами и гротами. В северной части парка был распланирован район с регулярной планировкой, получивший название «Звезда». В месте схождения 12 аллей располагался круглый павильон — Храм Солнца. В парке также было возведено множество других построек, имитирующих стили различных эпох, в их числе и сохранившиеся по сей день Готические ворота.

После смерти А.Г. Демидова имение перешло к его сыну, действительному статскому советнику, Григорию Александровичу (1765 – 1827). При нём пейзажная часть парка получила дальнейшее развитие за счёт распланировки лесного массива к юго-востоку и востоку от дома. В лесу, который был разбит на два участка («Екатеринвальд» и «Зверинец») были пробиты просеки, которые разделили территорию на прямоугольные и треугольные сектора. В первой половине XIX века хозяйственные постройки рядом с усадебным домом были дополнены каменным колодцем, который можно увидеть и сейчас.

В 1827 г. усадьбу наследуют дети Г.А. Демидова: Александр, Пётр и Павел. В 1830 г. после раздела имения собственником поместья становится средний сын Г.А. Демидова, поручик кавалергардского полка, Пётр Григорьевич Демидов (1807 – 1862). В это время территория Таицкой мызы составляла 2247 десятин. В имение входили столярная и колёсная фабрики, мельница, четыре конюшни, три скотных двора, три каменные оранжереи с вишнёвыми сараями и другие многочисленные постройки.

К 1830 году поместье уже находилось в залоге в Опекунском совете, и долги продолжали расти. Водовод из имения снабжал водой Царское Село и Павловск, поэтому в 1869 г. Тайцы были приобретены в казну и вошли в Удельное ведомство.

В 1870 г. садовый мастер К.К. Геккель представил заключение об одичании парка и предложил все ветхие строения уничтожить, парк превратить в покос, понизить уровень воды в Таицком озере.

В 1872 г. от платформы Балтийской линии железной дороги к бывшей мызе было проведено шоссе.

В 1897 г. по указу Николая II усадьба была передана «Обществу русских врачей в Санкт-Петербурге», по решению которого здесь был учреждён санаторий для туберкулёзных больных. Новое назначение потребовало перепланировок во дворце, сооружения дополнительных зданий. В течение 1897 – 1898 гг. общество провело ремонтные и строительные работы по приспособлению имения под медицинское учреждение. Из магнитного павильона по проекту арх. А.А. Степанова была устроена деревянная церковь и освящена в честь Святой равноапостольной Марии Магдалины. Женское отделение учреждения («Мариинское») размещалось в главном доме, для мужского («Георгиевского») был построен специальный двухэтажный корпус.

В парке порядок поддерживался только на территории, прилегающей к дворцу. В северной части парка были созданы различные хозяйства санатория, среди них молочня и птичник. Воду из озера спустили, что не нарушило действие водной системы.

В 1919 г. комплекс зданий и территория были национализированы. В годы Гражданской войны ансамбль сильно пострадал. В 1920 – 1927 гг. были произведены ремонт и перепланировка здания в связи с устройством центрального отопления, а также благоустройство территории. Основную часть усадьбы снова отдали под санаторий №10 Н.А. Семашко. В послевоенный период в усадьбе располагался санаторий имени Я.М. Свердлова, а часть территории относилась к совхозу.

В советские годы рядом с усадебным домом был сформирован яблоневый сад. Сорта были подобраны таким образом, что яблони в саду плодоносили очень продолжительный период. Здесь же высаживалась клубника, картофель и другие культурные растения. На территории ансамбля, относящейся к совхозу, была устроена и пасека. Санаторий действовал в Тайцах до конца 1980-х гг.

В 1947 году усадьба и парк были взяты под государственную охрану, в 1960 получили статус памятников истории и культуры. С 1990 года и по настоящее время усадьба имеет два статуса, она является объектом культурного наследия федерального значения и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

С 1991 по 2011 год усадебный дом Демидовых брали в аренду различные организации. С 2015 года памятник находится в собственности Ленинградской области. С 2020 года дворцово-парковый ансамбль в Тайцах передан в оперативное управление государственному бюджетному учреждению Ленинградкой области «Парковое агентство» для организации работ по восстановлению и приспособлению объекта культурного наследия.

Т.С. Исаева, научный сотрудник