Минобороны рассекретило документы о зверствах бандеровцев во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы

Согласно свидетельствам, многочисленные банды украинских националистов своим методом борьбы выбрали террор и убийства соотечественников.

Оказавшись в глубоком тылу советских войск, украинские националисты массово совершали разбойные нападения, пытали и убивали военнослужащих и мирных жителей. Украинские националисты продолжали свою террористическую деятельность и в первые послевоенные годы.

В частности, согласно справке политотдела Львовского областного военного комиссариата от 14 августа 1948 года, чрезвычайная жестокость националистов была обусловлена в том числе политической программой, которая могла реализоваться исключительно террором. Так, в документе говорится, что у убитого бандеровца были изъяты документы, в числе которых была программа действий банд УПА (организация запрещена в РФ). В этой программе указано, что в которой указано, что первостепенной задачей каждого члена УПА является усилить террор против совпартактива, уничтожать всех русских и украинцев независимо, присланный или местный, но активно помогает советской власти.

Теракты, которые проводила одна банда по таким "программным установкам", достигали значительных масштабов. Так согласно архивам, бандеровцы проводили массовое истребление польского, еврейского населения, а также украинцев, не сочувствовавших националистам. В частности, арестованный бандеровец Васюк показал, что отряд, в котором он находился, совершил нападение на польские деревни Старики, Вязевка, Углы и др. В этих населенных пунктах было уничтожено около 1500 человек. Такие данные приводятся в донесении Политуправления 1-го Украинского фронта от 5 февраля 1944 года.

Творя террор, бандеровцы убивали красноармейцев, родных и близких военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, добровольцев.

В частности, в донесении политотдела Дрогобычского ОВК от 4 декабря 1946 года приводится статистика действий бандеровцев в Дрогобычской области. С 15 апреля по 5 июня 1946 года бандиты убили 198 человек, из которых только мирных жителей было 120.

Террористическая угроза со стороны украинских националистов сохранялась и после окончания войны. Это подтверждается донесением Политического управления ВВС ВС СССР от 12 марта 1948 года. В нем сообщается об убийстве ефрейтора Ковальчука. Он стал жертвой нападения бандитов в сельском клубе. После окончания спектакля туда ворвалась банда украинско-немецких националистов и учинила зверскую расправу над местными советскими активистами. "Бандиты убили 8 активистов, в числе которых был и ефрейтор Ковальчук", - говорится в донесении.

Украинские националисты переодевались в форму военнослужащих Красной Армии, пытаясь переложить обвинение за совершенные преступления на советское командование. В донесении начальника Политического управления Прикарпатского военного округа от 31 июля 1946 года говорится, что, встретив военнослужащих Красной Армии, бандеровцы убивают их, предварительно издеваются над ними, забирают одежду, документы, ордена и медали.

Меры, которые предпринимала советская власть, позволили навести порядок и ликвидировать остатки банд. В частности, опубликована докладная записка начальника войск НКВД по охране тыла 1-го Украинского фронта о результатах борьбы с бандитизмом на территории западных районов Львовской области за период с 22 августа по 7 сентября 1944 года. В ней говорится, что органы НКВД для уничтожения националистов внедряли в их банды широкую агентурную сеть. Благодаря этому, устанавливалось их местоположение. Эта работа принесла свои результаты. В короткий срок удалось ликвидировать 36 банд, уничтожить 3217 и пленить 1098 националистов.

Такие операции проводились и с привлечением войсковых формирований. Так, в докладной записке начальника войск НКВД по охране тыла 1-го Украинского фронта от 27 августа 1945 года сообщается, что в Львовской области в те районы, где орудовали бандиты, были стянуты подразделения не только НКВД, но и Красной Армии. Это позволило успешно бороться с ОУН, "согласно намеченному плану в указанных выше районах".

Александр Степанов

«Российская газета» https://rg.ru/2022/04/08/minoborony-rassekretilo-dokumenty-o-zverstvah-banderovcev-vo-vremia-vov-i-v-poslevoennye-gody.html





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