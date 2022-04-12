Гатчинская биржа труда: работы больше, чем работников

- Ситуация на рынке труда Гатчинского района остается стабильной, – заверила начальник Гатчинского центра занятости населения Елена Крылова. – Даже наблюдается небольшое сокращение безработных и снижение уровня регистрируемой безработицы. Если на начало года на учете в службе занятости состояло 384 человека, ищущих работу, то на сегодняшний день их 383. Статус безработного в начале года имели 302 человека, к концу марта их осталось 236. Это очень низкий показатель за последние годы – конечно, если не брать в расчет «ковидный» 2020 год, когда количество безработных исчислялось тысячами.

- Это характерно для всей Ленинградской области?

- Да, и если в Ленобласти уровень безработицы один из самых низких в стране, то Гатчинский район вообще занимает первое место в регионе по низкому уровню безработицы. С января безработица в Гатчине снизилась с 0,20% до 0,16%.

О чем это говорит? Мы развиваемся стабильно, держим планку. Наши предприятия и организации работают. Массовых высвобождений с предприятий Гатчины и района не наблюдается. С начала года поступили сведения о единичном сокращении работников – один-два, максимум четыре человека, и причина не в сокращении объема производства. Это связано с реорганизацией предприятия.

Кстати, сейчас мы видим, что предприятия дорожат своими работниками. После того, как в 2020 году в период пандемии некоторые организации вынуждены были остановить свою деятельность и распустить персонал, потом, когда они возобновили работу, найти людей оказалось достаточно сложно. Поэтому сейчас работодатели стараются находить новые заказы, увеличивать объемы продукции, чтобы сохранить работников.

- В Гатчинском районе есть предприятия с иностранным капиталом? Как они отреагировали на санкции?

- На сегодняшний день ни от одного предприятия не поступило информации о том, что у них приостановка деятельности, либо они закрываются. Не поступала информация и о задержках выплаты зарплаты. Однако – да, некоторые предприятия заявили о возможном введении с мая месяца режима неполной занятости – неполной рабочей недели. Но они надеются все же разрешить свои проблемы, найти новые рынки сбыта и закупки материала.

Мы постоянно мониторим ситуацию. Сейчас у нас гораздо интенсивнее ведется взаимодействие с работодателями. Мы обзваниваем предприятия, встречаемся с руководством и просим, чтобы при возникновении нестандартной ситуации они сразу обращались к нам. Чтобы мы, со своей стороны, могли помочь. Например, на одном предприятии начнется увольнение, а на другом – требуются работники. Почему бы людей с одного предприятия не трудоустроить на другое?

Мы будем организовывать общественные, временные работы, профессиональное обучение для сотрудников, если, например, предприятие ушло в режим неполной занятости или находится в простое.

- А вот «Макдональдс» закрылся. Что с работниками?

- «Макдональдс» объявил о простое предприятия, фастфуд не работает, но заработная плата работникам продолжает начисляться, они к нам и не обращаются. Есть в Гатчинском районе и другие компании, которые имеют в своем составе иностранный капитал, и выпуск их продукции направлен заграницу. Они надеются, что ситуация за один-два месяца разрешится. Никто не уходит.

- Какие вакансии сейчас есть, какие профессии востребованы?

- Текущий спрос на рабочую силу составляет 1726 единиц. Из них 140 – это квотируемые рабочие места для инвалидов. Вакансии представлены по 250 наименованиям профессий и специальностей от 322 работодателей. Примерно 40% рабочих мест в нашей базе – от предприятий Санкт-Петербурга. Из всех заявленных вакансий 1360 – по рабочим профессиям, и 366 – это рабочие инженерно-технических специальностей и служащие.

Если смотреть по отраслям, больше всего вакансий на обрабатывающих производствах – 831; транспортировка и хранение – 138. В строительстве требуется 60 человек, в торговле – 127, в социальном обеспечении – 91, и в образовании – 85 вакансий.

Работодатели ищут сварщиков, токарей, арматурщиков, водителей, машинистов, кладовщиков, наладчиков, плотников, технологов. Большой спрос на швей, раскройщиков, конструкторов швейных изделий. Также востребованы инженеры, воспитатели, бухгалтеры.

Медицинские работники всех уровней востребованы всегда. Потребность в них очень велика.

- А как насчет заработной платы в Гатчинском районе?

- Средняя заработная плата – это, конечно, «средняя температура по больнице». Зарплата варьируется от 25 до 100 тысяч рублей. Много получают либо высококвалифицированные специалисты, либо работающие в значимых отраслях. По статистическим данным, средняя зарплата в Гатчине – около 45 тысяч рублей.

Минимальная заработная плата в Ленинградской области с 1 апреля – 14500 рублей. С 1 декабря ее размер будет увеличен до 14710 рублей.

- Вы упомянули квотированные места для инвалидов. Что конкретно предлагается, и много ли граждан с инвалидностью ищут работу?

- На учете у нас состоит не так много людей с ограниченными возможностями. В этом году к нам обратилось всего девять человек в поиске работы. Трудоустроили мы четверых. Трудоустройство зависит от состояния здоровья человека, от рекомендаций по труду. Например, из числа этих девяти обратившихся один – инвалид 1 группы по зрению. Ему никак не удавалось подыскать работу, но мы пригласили его поучаствовать в ярмарке вакансий. И пришел работодатель, у которого предприятие по пошиву медицинской формы. Ему нужны были люди на упаковку. Наш соискатель с очень слабым зрением отправил ему резюме и, скорее всего, он будет трудоустроен. Так что здоровье, конечно, важно, но необходимо еще и желание работать.

Мы оказываем такую услугу, как индивидуальное сопровождение инвалида. С соискателем работает один специалист, который знает всю его историю и может даже сопровождать на собеседование.

И еще: если работодатель говорит, что ему надо приобрести какое-то оборудование для организации рабочего места инвалида, мы готовы предоставить ему субсидию.

Что касается квотированных рабочих мест для инвалидов. Сейчас востребованы: инженеры, водители, врачи, грузчики, дворники, инженеры по качеству, по охране труда, программисты, конструкторы, технологи, кассиры, кладовщики, контролеры, медсестры, менеджеры, младшие воспитатели, операторы АЗС, операторы линии разлива безалкогольных напитков, подсобные рабочие, плотники, преподаватели, слесари, специалисты по маркетингу, уборщики, укладчики-упаковщики, швеи, электромонтеры, дворники, есть даже концертмейстер. Как видим, выбор у людей с ограниченными возможностями есть.

- Общественные работы будут в этом году?

- Мы планируем организовывать общественные работы, и они будут не только для ищущих работу граждан, но и для тех, кто может и хочет подзаработать. Потому что общественные работы подразумевают, что человек получает и пособие, и зарплату. Например, в 2020 году мы создавали общественные работы совместно с Гатчинским ДРСУ. Люди состояли на учете как безработные и получали и пособие, и зарплату на общественных работах. Сейчас переговоры ведутся, гатчинские предприятия уже дали предварительное согласие.

Кроме того, мы продолжаем организовывать временные работы для различных категорий граждан – инвалидов, выпускников учебных заведений, для лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Есть возможность пройти профобучение или переобучение, повысить квалификацию. И, опять-таки, эту услугу могут получить не только безработные, состоящие на учете на бирже труда, но и работники предприятий, где введен режим неполной занятости или предполагается сокращение.

- Расскажите, пожалуйста, о трудоустройстве подростков.

- Ежегодно мы организуем временную занятость для несовершеннолетних. И в Гатчинском районе – в отличие от других районов области – дети начали работать уже с февраля. Работают они при Гатчинском дворце молодежи – это флагман подросткового трудоустройства. В марте у них уже были созданы первые трудовые бригады, которые занимались уборкой территории города. На сегодняшний день в нашем районе отработали 25 подростков, и с каждым месяцем их количество будет увеличиваться. С июня начнут работать трудовые бригады, которые формируются при администрациях поселений. Кроме того, у нас есть работодатели, которые готовы взять небольшое количество детей. Кто-то будет работать в библиотеке, кто-то на кухне, а кто-то займется благоустройством.

Мы рекомендуем детям обращаться в службу занятости как можно раньше, поскольку вакансии будут предлагаться прежде всего тому, кто первым встал на учет. Например, в данный момент рабочих мест для несовершеннолетних нет, а через полчаса придет работодатель, которому нужны пять подростков, – и мы трудоустроим тех, кто на учете. Ребенок может сейчас прийти, и мы объясним, как зарегистрироваться. Как только появится вакансия, мы направим его на собеседование к работодателю.

Материальная поддержка подростку от службы занятости составляет 2250 рублей, а зарплата от работодателя с 1 апреля не должна быть меньше 14500 рублей (с 1 декабря 2022 года – 14710 рублей), исходя из общих норм выработки, пропорционально установленной сокращенной продолжительности рабочего времени.

- Елена Юрьевна, гатчинская биржа труда, в случае чего, готова к наплыву клиентов?

- Всегда готова. Опыт у нас имеется. Когда в 2020 году к нам обратилось почти 8000 человек, из которых 6000 получали пособие по безработице, в штате центра занятости их обслуживали все те же 25 сотрудников.

Сегодня в Ленинградской области сохраняются все меры поддержки граждан, оставшихся без работы. Пособие по безработице выплачивается из федерального бюджета без задержек. Минимальное пособие по-прежнему составляет 1500 рублей, максимальное увеличилось до 12792 рублей. Размер пособия зависит от трудовой деятельности соискателя. Все рассчитывается индивидуально.

- Давайте напомним гражданам, как можно обратиться в Гатчинский центр занятости.

- Служба занятости работает пять дней в неделю, прием ведется с понедельника по четверг – с 10 до 17 часов, без обеда, в пятницу – с 10 до 16 часов, по адресу:

г. Гатчина, ул. К. Маркса, 66-а. Если вы хотите встать на учет, первый раз заявление подается дистанционно, через портал «Работа в России». Для этого надо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Согласно постановлению Правительства РФ, которое вышло в ноябре 2021 года, постановка на учет в службе занятости как ищущих работу, так и безработных происходит дистанционно. На портале «Работа в России» все подробно расписано.

Сейчас все доведено до автоматизма. Заявление можно подать, не выходя из дома. Когда оно попадает к нам, мы автоматом отправляем межведомственные запросы – на подтверждение паспорта, прописки, трудовой деятельности, средней зарплаты с последнего места работы. У клиента все процессы будут отображаться в личном кабинете: он будет получать уведомления и видеть прямо в своем телефоне или на компьютере и приглашения на собеседование, и начисления пособия, и прочее.

Если по какой-то причине соискатель не может подать заявление самостоятельно, у нас в информационном зале выделена зона с гостевыми ноутбуками. Человек приходит со своими документами и заполняет заявление на компьютере. Рядом находится специалист службы занятости, который поможет в случае затруднений. С каждым клиентом ведется персональная работа.

Ко всеобщему удовольствию, у нас больше нет очередей, никому не нужно сидеть битый час перед окошком, пока специалист заносит данные в компьютер. Мы как начали работать в пандемию дистанционно, так и продолжаем – и весьма успешно…

Екатерина Дзюба