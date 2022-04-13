Администрация приглашает в команду руководителей

В 2022 году конкурс проходит по 5 номинациям:

- Современное образование;

- Социальная реформа;

- Комфортная городская среда, благоустройство;

- Природопользование, туризм;

- Экономика, труд, занятость.

Запланированные сроки проведения муниципального этапа - с 20 мая по 20 июля, регионального - с 22 июля по 13 сентября.

Подать документы для участия можно с 14 апреля по 11 мая в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области по адресам, указанным в приложении, или в электронном виде с использованием сервиса «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

Подробная информация о необходимых документах, требованиях и конкурсных испытаниях размещена на сайте администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области в разделе «Вакансии».

Напомним, конкурс «Губернаторский кадровый резерв» проводится в Ленинградской области администрацией губернатора и правительства Ленинградской области с 2020 года.

В 2021 году в нём приняли участие 215 человек. По итогам конкурса в кадровый резерв включено 19 победителей конкурса. 1 февраля 7 победителей приступили к работе на руководящих должностях в администрации и государственных учреждениях Ленинградской области.