Представление со слезами на глазах

С этих слов начали свое выступление ученики 3–2 и 2–1 классов Гатчинской школы №4 в Литературной гостиной.

Зал был полон. Среди зрителей – гости из Совета ветеранов ЖЭУ-3, председателем которого является Валентина Николаевна Козлова. Она всегда активна и готова помочь проведению таких мероприятий.

Руководитель структурного подразделения «Созвездие» Наталья Владимировна Лисаевич рассказала хронологию блокадных дней. Далее юные актеры представили экспозицию «Вещи блокады рассказывают».

Школьники старались изобразить тяготы, выпавшие на долю жителей блокадного города: страдания, голод, холод, смерть родных. Рассказывали о том, как дети хранили фронтовые письма от папы, как ждали маму с пайком хлеба, как шли за водой с солдатским котелком или в школу со старым пеналом. Зрителям представили маленькие трагедии жителей большого города: вот шофер пытается завести машину, груженую мукой, на Дороге жизни; девочка, которая осталась одна со старым игрушечным мишкой; мальчик, бережно хранящий пилотку папы.

Мы, давно все взрослые люди, вспоминая те ужасы блокады, не могли спокойно смотреть – без слез не получилось. Дети были искренне, их игра, лишенная пафоса, вот так подействовала на зрителей.

А в конце ребята вышли на сцену и слушали сообщение Юрия Левитана о снятии блокады Ленинграда… Радовались, улыбались и все присутствующие.

Спасибо огромное педагогам за проведение очень важной и нужной работы с детьми!

А. Стародынова, труженик тыла

Фото Гатчинского молодежного пресс-центра