В День Победы в Ленинградской области пройдет Бессмертный полк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возможности провести акцию «Бессмертный полк» 9 мая в очном формате.
Рубрики: Общество
«Встречаемся 9 мая на главной улице каждого города и поселка с портретами родных-Победителей!», — обратился с призывом к жителям глава региона.
По информации Центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате. Регионы самостоятельно могут принять решение о возможности очного шествия, в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая. Формированием колонн в разных населенных пунктах Ленинградской области занимаются районные команды «Волонтеров Победы».
Остается доступен и онлайн-формат — ленинградцы смогут присоединиться к полку на региональных интернет-площадках.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.