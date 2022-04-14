В День Победы в Ленинградской области пройдет Бессмертный полк

«Встречаемся 9 мая на главной улице каждого города и поселка с портретами родных-Победителей!», — обратился с призывом к жителям глава региона.

По информации Центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате. Регионы самостоятельно могут принять решение о возможности очного шествия, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая. Формированием колонн в разных населенных пунктах Ленинградской области занимаются районные команды «Волонтеров Победы».

Остается доступен и онлайн-формат — ленинградцы смогут присоединиться к полку на региональных интернет-площадках.