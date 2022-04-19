Российские школьники начнут изучать историю с первого класса

Минпросвещения РФ намерено ввести изучение истории с первого класса школы, заявил глава министерства Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме "Сила в правде!". Об этом сообщило ТАСС.

"Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса", - заявил Кравцов.

Он отметил, что министерство не допустит, чтобы при изучении отечественной истории как-то по-плохому относились к народам Белоруссии, Украины.

Как пояснили в пресс-службе Минпросвещения РФ, инициатива подразумевает "использование всех возможностей школьной программы". Пока изучение истории в школах РФ начинается с 5 класса.