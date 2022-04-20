Главный судебный пристав Ленинградской области рассказал о принимаемых мерах для поддержки граждан-должников

- Как на практике реализуется законодательная новация о сохранении денежных средств в размере прожиточного минимума в рамках исполнительного производства?

- С 1 февраля 2022 года Федеральным законом от 29.06.2021 № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» реализовано право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного на территории России прожиточного минимума трудоспособного населения при осуществлении принудительного исполнения решений судов и актов специально уполномоченных органов.

В районные отделения судебных приставов УФССП России по Ленинградской области поступило 630 заявлений граждан о сохранении заработной платы и иных доходов должника-гражданина в размере прожиточного минимума трудоспособного населения. По результатам рассмотрения заявлений, в рамках 433 исполнительных производств обеспечено сохранение прожиточного минимума при списании денежных средств в счёт имеющейся задолженности.

Приведём пример. В структурное подразделение УФССП России по Ленинградской области обратилась пенсионерка: 50% её пенсии удерживались в счёт погашения долга за жилищно-коммунальные услуги. Судебный пристав-исполнитель разъяснил гражданке изменения в законодательстве, представляющие социальные гарантии для должников в рамках исполнительного производства, а также помог составить заявление по требуемому образцу.

Обращение женщины было рассмотрено, и принято решение о его удовлетворении. Судебный пристав вынес постановление о ежемесячном сохранении доходов пенсионерки и направил его по месту получения дохода.

При очередном списании денег в счёт имеющейся задолженности сумма, равная прожиточному минимуму, останется неприкосновенной на банковском счёте гражданки.

Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо в обязательном порядке обратиться лично с заявлением установленного образца в подразделение судебных приставов, где ведётся исполнительное производство.

В заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства.

В случае, если величина прожиточного минимума в регионе проживания должника превышает установленный прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по России, то гражданину необходимо указать конкретную социально-демографическую группу, к которой он относится (трудоспособное население, пенсионеры или дети). Это позволит ему ежемесячно сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации.

Кроме того, в заявлении гражданину необходимо указать реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, а также наименование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заявлении. Обращаем внимание, что сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счёте в одном банке.

На основании содержащейся в заявлении информации судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения.

Если на содержании у должника имеются родственник-инвалид или иные лица, находящиеся у него на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум.

Образец заявления размещен на стендах в районных отделениях судебных приставов УФССП России по Ленинградской области и на официальном сайте Управления в разделе «Обращения» - «Образцы письменных обращений».

Отметим, что действие нового закона не распространяется на должников по исполнительным производствам о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о возмещении ущерба, причинённого преступлением.

- Расскажите о мерах, принимаемых органами принудительного исполнения для поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

- Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право обратиться в суд или в иной орган и должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа.

Отсрочка означает изменение срока исполнения требований исполнительного документа и их перенос на более поздний срок по сравнению с тем, который был определен решением суда или установлен законом.

Рассрочка исполнения представляет собой исполнение с определенным интервалом времени, например, уплата денежной суммы путем внесения ежемесячных платежей в определенном размере. Как правило, рассрочка предоставляется в случае невозможности выплаты единовременно задолженности, но при этом имеются условия для выплаты долга частями.

Основаниями для обращения граждан в суд или в уполномоченный орган и должностному лицу могут послужить: тяжелое материальное положение, существенные обстоятельства, связанные с состоянием здоровья, семейным положением должника и иными причинами, препятствующими исполнению исполнительного документа.

Конкретный перечень оснований для отсрочки или рассрочки законодательством не установлен, поэтому в каждом конкретном случае суд, исходя из представленных доказательств, устанавливает наличие или отсутствие таких оснований.

Необходимо учитывать, что вопрос о предоставлении отсрочки или рассрочки решается судом не произвольно, а с учетом необходимости обеспечения баланса прав и законных интересов взыскателей и должников, соблюдения гарантированных прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, а также требований справедливости и соразмерности.

Должники имеют право подать заявление в суд, рассмотревший дело, или в суд по месту исполнения исполнительного документа в любое время после вступления в законную силу решения суда. В таких случаях физические лица и организации освобождаются от уплаты государственной пошлины.

ФССП России рекомендует не избегать взаимодействия с судебным приставом, в случае если граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, не могут исполнить свои обязательства, и воспользоваться возможностью предоставления отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта или акта иного уполномоченного органа или лица.

- Расскажите, в каких случаях исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению?

- В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах», подписанным Президентом Российской Федерации 26.03.2022, граждане, направленные для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022, признаются ветеранами боевых действий.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 40 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Российский Федерации, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по просьбе взыскателей, находящихся в таких же условиях, исполнительные производства подлежат приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично.

Для того, чтобы приостановить исполнительное производство необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие оснований для приостановления.

Предоставить документы должностным лицам ФССП России могут представители сторон исполнительного производства, которые вправе совершать от их имени все действия, связанные с исполнительным производством.

Судебный пристав вправе самостоятельно инициировать приостановление исполнительного производства, если ему стали известны обстоятельства, являющиеся основаниями для такого приостановления.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области