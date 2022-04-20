Космические гости в Гатчинском педколледже

«Космические» гости рассказали о себе и новостях с орбиты, но большую часть времени они отвечали на вопросы будущих учителей. Вопросов было много, и они были очень разные: о цели освоения космоса, перспективах и возможностях, которые открываются перед людьми, соперничестве и дружбе, технических и бытовых трудностях и курьезах. Видя лес рук, модераторы даже ввели регламент: не больше одного вопроса.

Андрей Николаевич Бабкин - космонавт-испытатель отряда космонавтов Госкорпорации «Роскосмос», базирующегося в ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», родился в Брянске. До поступления в отряд космонавтов работал ведущим научным сотрудником РКК «Энергия», кандидат технических наук. Ему было больше всего вопросов.

- Каким был отбор космонавтов раньше и сейчас?

- Первые космонавты отбирались совсем по другим принципам. Это был сложный этап, потому что не знали, к чему готовить. Сейчас отборы «устаканились». Когда я проходил отбор в 2010 году, проблема была в том, что нужно было работать в определенной отрасли: военным летчиком, или в ракетно-космической корпорации «Энергия», или врачом, или исследователем в институте медико-биологических проблем. Даже Академия наук не смогла тогда своего космонавта запустить. Сейчас все упростилось. На сайте Роскосмоса есть требования к космонавтам: образование, возраст, здоровье. Посмотрите. Кстати, скоро будет очередной набор объявлен.

- Испытывали ли вы какую-то неудовлетворенность от того, что так долго готовились, но так и не полетели в космос?

- У меня чувство неудовлетворенности превратилось в желание поскорее расправиться с проблемами, которые мне мешают, и совершить полет. Если привести слова о пути самурая - важна не цель, а путь, то понимаешь, что и в этом много интересного. Космонавт Валерий Рюмин говорил, что космонавт – часть жизни инженера. А у меня еще сохраняется возможность полететь в космос.

- Какие качества необходимы, чтобы в этой профессии остаться?

- На моем примере понятно, что это терпение. И самое главное - способность учиться. Чтобы дойти до полета, нужно сдать сотню зачетов, не считая спецподготовки – парашютной, водолазной, летной… Каждый корабль несет в себе изменения. И через какое-то число кораблей то, что ты знал, становится недействительным. Нужно каждый раз обновлять знания, каждую неделю тренировать навыки ручной стыковки. И, как показывает практика последних полетов, уметь стыковать корабль вручную необходимо.

Я думаю, самое сложное испытание – сурдокамера, когда трое суток не спишь и датчики фиксируют твое состояние. Не все проходят это испытание. Как и выживание в пустыне: два литра воды на двое суток, и нужно дождаться поисковой команды. После таких тренировок и испытаний приходит совершенно иное ощущение и ценность этой воды.

- Что нужно сделать, чтобы было больше женщин-космонавтов?

- К сожалению, это до сих пор опасная профессия. Когда в 1986 году первая учительница – американский астронавт Криста Маколифф полетела в космос на шаттле «Челленджер», это закончилось трагедией. Путь в космос лежит через такие проблемы. Их преодолевают, и техника от этого становится более надежной. Думаю, когда через десять лет вы вернетесь к этому вопросу, уже могут появиться такие средства, которые позволят взять на борт большой экипаж.

Сейчас у нас в отряде космонавтов одна-единственная женщина. У американцев гораздо больше. Но у нас космонавт должен уметь управлять космическим кораблем, быть инженером – он должен знать все. И требования к нему высокие. А у американцев есть такая специальность – специалист полета. А космонавты занимаются только исследованиями на станции. Их доставляют в космос и возвращают. И здесь женщины просто незаменимы. В этом году наш космонавт Анна Кикина заявлена как первый российский астронавт, который полетит на космическом корабле Dragon. Сейчас Анна находится на обучении. Посмотрим, что будет дальше. Ситуация пока неопределенная.

- Как складываются отношения между космонавтами?

- Как и в любом коллективе. Но у космонавтов своя специфика. Все отобраны, все лидеры по своей природе, и каждый хочет доминировать. Но у нас есть еще и психологический отбор, который помогает людям, которые находятся в этом сообществе, знать особенности взаимоотношений. У нас в отряде взаимоотношения складываются нормально. В экипажах и японцы, и американцы были. Все понимают, что от нашей сплоченности зависит результат полета. И если ты будешь иметь недостаточно надежные отношения с человеком, не понятно, чем это закончится в космосе.

- Насколько фильмы о космосе приближены к реальности?

- Представление большинства людей о космосе складывается по фильмам. Фильмы заставляют людей понимать, что земная логика и логика космоса – это совершенно разные вещи. Законы физики, к которым мы привыкли на земле, совершенно иначе работают в космосе. А если посмотреть фильмографию, начиная с первых фильмов, понимаешь, как растет уровень знаний о космосе. Фантастика, которую я читал в детстве, побуждала меня к размышлениям и стимулировала собственные жизненные планы.

- Когда полеты в космос станут обычным делом?

- Когда условия полета в космос станут такими же, как на самолете. Когда мы перестанем летать на этом огнедышащем драконе из жидкого ракетного топлива. Тогда не нужно будет готовить людей специально для того, чтобы преодолевать нештатные ситуации. Они будут просто пассажирами. Но это будущее совсем далекое. Тогда возникнет другая профессия. А космонавты со своей профессией отправятся исследовать отдаленные объекты Вселенной, куда пассажиры летать пока не смогут.

…А еще всех интересовало, где живут космонавты, входит ли бадминтон в программу физподготовки, какую информацию не могут разглашать космонавты, когда секреты будут рассекречены и многое другое.

Сергея Семченко ребята расспросили о работе поисково-спасательного комплекса «Байконур» и самых запоминающихся случаях.

- Казахстан знаменит тем, что, как только у нас посадка, погода меняется и в худшую сторону. Историй было много. Одна из них произошла много лет назад 16 октября в городе Целинограде. Температура воздуха +25 градусов. Стартовал космический корабль с двумя космонавтами и не состыковался. Было принято решение посадить его. Корабль попал в озеро Тенгиз. На утро температура была минусовой. Над акваторией Тенгиза образовалась пленка льда. Корабль приводнился, и отверстия для доступа воздуха были забиты. Нужно было спасать космонавтов. Спасатели очищали дыхательные отверстия пальцами рук. Среди них было очень много обмороженных. Этот случай остался в памяти навсегда, - сказал Сергей Федорович.

Космонавты тоже попадают в опасные для жизни ситуации.

- Были разгерметизация, пожары, ложные срабатывания сигнализации, были ситуации в открытом космосе, - напомнил Андрей Бабкин. - У американцев был случай, когда в шлеме оказалась вода. А вода в невесомости ведет себя так, что легко можно захлебнуться. Это очень страшная вещь, как и огонь. Поэтому мы стараемся применить все свои силы, чтобы в будущем техника была более дружелюбной,

…Встреча проходила в простой и дружеской обстановке. Переполненный зал то романтически вздыхал, то взрывался хохотом, а после традиционного обмена подарками еще долго не расходился. К гостям выстроилась очередь из желающих пожать руку, задать личный вопрос и сфотографироваться на память.

Андрей Бабкин и Сергей Семченко посетили музей Гатчинского педагогического колледжа и оставили запись от отряда космонавтов в Гостевой книге: «Всему коллективу колледжа – наилучшие пожелания в достижении звездных высот в профессии и личной жизни!»

Татьяна Можаева