Глава Центробанка: «Никакой дефолт России не грозит»

Эльвира Набиуллина представила в Госдуме годовой отчет Центрального банка России. Она рассказала о состоянии финансовой системы и мерах, которые были приняты для противодействия последствиям санкций, введенных в отношении нашей страны.

«У России есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит... Чтобы противостоять вызовам, требуется структурная перестройка экономики. Эта перестройка затронет, конечно, и финансовую сферу. Самое важное — защитить людей, а это значит — дать экономике максимально быстро перестроиться, а скорость может обеспечить предпринимательская активность. Поэтому бизнесу нужно предоставить все возможности для проявления инициативы», - подчеркнула она.

Решение о повышении ключевой ставки в России сработало: позволило быстро стабилизировать валютный рынок и справиться с всплеском инфляции. Однако это временная мера в условиях кризиса. По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке и снижения инфляционного давления Центробанк начал снижать ключевую ставку - уже до 17 %. Планируется рассмотреть возможность ее дальнейшего снижения на следующих заседаниях.

Депутаты и эксперты поддержали действия Центробанка. Как подчеркнул профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган, решения позволили нормализовать ситуацию, и инфляция начала замедляться. Эксперт оценивает действия ЦБ как аккуратные. Среди действенных мер он называет снижение ключевой ставки и отмену комиссии за покупку валюты.

«Мы хорошо помним, что ещё месяц назад с банковских счетов было оперативно снято порядка 7 трлн рублей. Уже к 20 числам марта дефицит ликвидности упал в 2 раза - до 3,5 трлн рублей. То есть высокая ставка по вкладам позволила людям, которые забрали деньги, задуматься и вернуть деньги в банки», — говорит Евгений Коган.

С ним солидарен доцент Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян.

«Все действия в экономике являются рациональными и направлены на достижение экономической сбалансированности, а в коммерческой деятельности — на получение прибыли. Действия Центрального банка России не являются исключением. Можно вспомнить санкции, которые были введены в 2014-2015 годах. Экономика приспособилась. Инфляция у нас была 4%, даже однажды она была ниже 4%. Поэтому сейчас нужно какое-то время, чтобы просто переждать», — отметил Эдуард Джагитян и подчеркнул, что политика Центробанка ведет российскую экономику вперед, приспосабливая ее к санкционным ограничениям.