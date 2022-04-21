Пасха-2022: суть праздника, дата, традиции и приметы

Пасха

Пасха - Светлое Христово Воскресение - один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это главное событие церковного года.

Так как Пасха - это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время, а дата уточняется по лунному календарю. В зависимости от того, на какой день выпадает Светлое Христово Воскресение, варьируются и даты остальных христианских праздников, связанных с ним (например, Масленица, начало поста, Вознесение, Троица и прочие). Церковь придерживается основных правил:

— Пасха не должна быть до еврейского праздника Песах;

— Этот день обязательно должен приходиться на полнолуние, так как в Евангелии сказано, что когда Христос был распят, померкло солнце;

— День недели - только воскресенье.

В 2022 году все эти условия будут соблюдены 24 апреля.

Суть праздника

Суть Пасхи в Новом Завете - вечная жизнь через веру в воскресение Спасителя. В Священном Писании сказано: «Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Это надежда для всех верующих на воскресение. Поэтому всю пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью. Позитивный настрой праздника выражается и в его атрибутах: куличах и крашеных куриных яйцах. Апофеоз Пасхи - схождение благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.

История

Слово «пасха» произошло от еврейского «песах», что означает «перешагнуть», «перейти», «пройти мимо». Это связано с библейской легендой о великом исходе евреев из Египта. Когда этот народ был освобожден из плена, фараон не пожелал отпустить своих рабов, тогда Бог наказал страну и послал на нее великие казни, но правитель Египта не смирился. Последнее и самое страшное наказание, ниспосланное на непокорных египтян, - смерть каждого первородного существа, начиная от людей, заканчивая животными. Для того чтобы эта кара обошла стороной еврейские семьи, косяки и перекладины дверей их домов должны были быть помазаны кровью особого агнца (ягненка), которого принесли в жертву Богу взамен первенцев. Увидев кровь на дверях, ангел-губитель пройдет мимо. В полночь наказание свершилось. После этого фараон попросил еврейский народ покинуть его землю. С тех пор в Израиле празднуется эта бессонная ночь (Песах) в ознаменование спасения первенцев и освобождения от рабства, а агнец, принесенный в жертву, называется пасхальным.

Христианский смысл Пасхи - спасение Христом людей от власти дьявола.

Пост перед Пасхой

Традиционно после Масленицы у христиан начинается пост, который заканчивается Пасхой. В 2022 году он начался 7 марта и продлится 48 дней. Воздержание от еды - воспоминание о Иисусе Христе, который 40 дней голодный бродил по пустыне.

Строгие ограничения в еде связывают с идеей о скромной жизни, чтобы сэкономленные средства потратить на подаяние бедным и богослужения в храме. Из рациона верующий должен исключить мясо, птицу, молоко, яйца и все продукты, связанные с ними, сдобу, сладости, алкоголь (кроме вина, которое разрешено к употреблению в определенные дни).

В настоящее время соблюдение поста - дело добровольное. Если человек имеет проблемы со здоровьем - важно обговорить меню с лечащим врачом.

Великий пост - это не просто голодание, но и очищение души. Поэтому верующие должны отказаться от негативных эмоций на это время, перестать ругаться, сплетничать, завидовать, воздержаться от развлечений и уделить больше внимания благотворительности, молитвам и посещению храмов.

Благодатный огонь

Благодатный огонь (святой свет) - главный символ Пасхи. Он зажигается накануне праздника в Великую субботу. Библейская легенда гласит, что несколько минут после схождения пламя не обжигает.

Первым, в соответствии со Священным Писанием, его заметил апостол Петр, который, узнав о воскресении Христа, прибежал к гробу и увидел необычный свет. Считается, что благодатный огонь появляется сам во время чтения молитвы, обычное время схождения - 12:55 – 15:00. Большое количество верующих отправляются в паломничество к иерусалимскому храму, чтобы присутствовать на этом событии.

Как подготовиться к Пасхе

К празднованию начинают готовиться на последней неделе поста (Страстной) с Великого четверга, который еще называется «чистым». В этот день, в соответствии с библейской легендой, Христос вместе со своими учениками устанавливает главное таинство христианской церкви - Евхаристию (в переводе с греческого «благодарение»), которое иначе называется таинством причастия.

На Страстной седмице (неделя перед Пасхой) христиане посещают богослужения в храмах, на которых последовательно вспоминают всю земную жизнь Иисуса. Особо важное богослужение проходит в субботу утром перед пасхальным воскресеньем, после него начинается традиционное освещение куличей.

Встречать праздник необходимо с миром в сердце, забыть все прошлые обиды, лучше всего перед ним пройти причастие.

Окрашиванием яиц и изготовлением куличей христиане занимаются в Великий четверг и Страстную субботу. После службы в ночь с субботы на воскресенье начинается празднование Пасхи.

Традиции и обряды

На Руси Пасху всегда праздновали с размахом. В этот день помимо богослужений устраивали народные гулянья, хороводы, пели особые песни. В некоторых регионах устанавливали карусели и большие качели, народ играл в пасхальные игры, например, традиционным развлечением считалось катание яиц, игра «в орла» или «в орлянку». Также перед Пасхой было принято прибираться в доме, мыть окна, вешать чистые занавески.

Православные празднуют Пасху 7 дней, но весь период (40 дней) до Вознесения приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» и отвечают «Воистину воскресе!»

Символы Пасхи

К символам праздника относятся:

— Красный цвет. Он символизирует кровь распятого Христа.

— Пасхальный агнец. Традиция готовить ягненка на Пасху появилась во времена Ветхого Завета, животное нужно было зажарить и съесть в ту же ночь в кругу близких, а остатки сжечь до наступления рассвета.

— Пасхальное яйцо. По преданию Мария Магдалина, одна из учениц Иисуса Христа, пришла к римскому императору Тиберию, чтобы сообщить о воскресении Христа. С собой она принесла куриное яйцо, которое после слов императора о том, что это так же невозможно, как если бы яйцо покраснело, тотчас же стало красным.

— Кулич. Это домашний литургический хлеб, обязательный атрибут праздничного стола.

Пасхальные богослужения

Пасхальные богослужения особенно торжественны. Начинаются они в полночь перед Пасхой и продолжаются до рассвета. По окончании службы священники разносят по храму Священный огонь. А вечером на Пасху служится красивая и радостная Пасхальная вечерня.

Пасхальный стол

Стол на праздник принято накрывать богато и разнообразно. Но главными его символами являются крашеные куриные яйца, кулич и творожная пасха.

Куличи

Это домашняя выпечка, которая символизирует возрождение Христа. После окончания богослужения верующие разговляются и позволяют себе есть не постную пищу, кулич - неотъемлемая часть пасхальной трапезы, которую освящают в храме.

Яйца

Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит корнями в глубокую древность. Первые упоминания о крашеных яйцах встречаются в рукописях Х века, найденных в греческом монастыре святой Анастасии. Считается, что именно крашеное пасхальное яйцо должно быть первой едой после Великого поста. Первоначально цвет был только красный, символ крови Христовой, но со временем яйца стали окрашивать и в другие цвета.

Поздравления с Пасхой

Православные христиане приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе!», в ответ нужно сказать: «Воистину Воскресе». Эти слова выражают радость, похожую на радость апостолов в тот момент, когда они узнали о воскрешении Христа. По традиции сначала приветствие произносит младший по возрасту, потом старший.

Что нельзя делать на Пасху

Светлое Христово Воскресение - это день радости воскресению Христа. В этот светлый праздник запрещается:

- ругаться, испытывать негативные эмоции, грустить;

- пить спиртное в большом количестве и предаваться излишествам;

- проводить генеральную уборку, работать;

- посещать кладбище.

Приметы и поверья

В народе существует огромное количество примет и поверий, связанных со Светлым Христовым Воскресением и неделей перед его наступлением.

Каждый год на Руси в день праздника рядом с иконами ставили кувшины с медом, которые назывались «канунчики», и зажигали свечи. После праздника эти кувшины относили на могилу умершего родственника вместе с тремя крашеными яйцами.

- Если на Пасху покататься на качелях, то сдует все грехи.

- Тот, кто первым увидит восход солнца в пасхальное воскресенье, будет счастлив весь последующий год.

- Если в этот день родится ребенок, то он обязательно станет знаменитым и не будет иметь проблем со здоровьем.

- Усопший в Пасху сразу направляется в рай.

Очень хорошо в праздник услышать кукушку: это предвещает прибавление в семье, а для молодых девушек - скорое замужество.

Всю пасхальную неделю в церкви не проводили венчания, отвлекаться на мирские дела считалось большим грехом.

По материалам РИА «Новости»

Фото Гатчинской епархии Русской Православной Церкви