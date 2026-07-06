Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
07.07.2026 с 09:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Пудость (частично);
д. Котельниково;
д. Педлино;
тер. СНТ Надежда (Педлино);
тер. СНТ Градостроитель (Педлино);
п. Терволово;
п. Ивановка.
07.07.2026 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино ул. Героев-пограничников, ул. Северная.
07.07.2026 с 09:00 до 18:00
Пудомягское ТУ:
п. Лукаши;
тер. СНТ Рассвет.
07.07.2026 с 10:00 до 16:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет (промзона).
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