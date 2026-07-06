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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

07.07.2026 с 09:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Пудость (частично);

д. Котельниково;

д. Педлино;

тер. СНТ Надежда (Педлино);

тер. СНТ Градостроитель (Педлино);

п. Терволово;

п. Ивановка.

 

07.07.2026 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино ул. Героев-пограничников, ул. Северная.

        

07.07.2026 с 09:00 до 18:00

Пудомягское ТУ:

п. Лукаши;

тер. СНТ Рассвет.

 

07.07.2026 с 10:00 до 16:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет (промзона).