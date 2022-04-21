В регионах России уже начали регистрировать укусы клещей

"Ежегодно в России регистрируется 1600-1800 случаев клещевого энцефалита. Во время эпидемии новой коронавирусной инфекции заболеваемость снизилась - в 2020 году было 967 случаев, в 2021 году - 1010 случаев", - рассказала "РГ" ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань. Эксперт напомнила, какими опасными инфекциями можно заразиться при тесном контакте с клещом, и это далеко не только энцефалит. Вот почему, отправляясь на природу (даже на горячо любимую и, казалось бы, полностью безопасную дачу) нужно не терять бдительности.

"Среди трансмиссивных инфекций, передаваемых клещами, есть и вирусные, и бактериальные. Природные очаги распределены по всей территории страны", - отметила Людмила Карань. Она перечислила наиболее опасные инфекции.

Крымская геморрагическая лихорадка - опасная вирусная инфекция, передающаяся клещами, распространенными в южных регионах - Ставрополье, Калмыкии, Дагестане, Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях. Ежегодно регистрируется от нескольких десятков до полутора сотен случаев крымской геморрагической лихорадки. Инфекция передается не только при присасывании клеща, но и, например, при снятии клеща с животных через микротравмы кожи, и даже через микротравмы кожи при уходе за больным человеком.

Вакцины от этой инфекции нет, поэтому главная мера профилактики - осторожное поведение на природе. При присасывании клеща, находясь в эндемичном регионе, нужно обязательно обратиться к врачу, внимательно наблюдать за температурой и состоянием в течение двух недель.

Клещевой энцефалит - это также вирусная инфекция и наиболее распространенная из всех, переносимых иксодовыми клещами. География - самая широкая. От Калининградской области, Карелии и до Дальнего Востока. Самая высокая заболеваемость - в Сибирском федеральном округе.

Положительный момент - это вакциноуправляемая инфекция. Значит, если вы живете в опасном регионе или собираетесь туда в теплое время года - нужно вакцинироваться.

Главный вопрос - когда это сделать и не поздно ли привиться сейчас? Классическая схема вакцинации от клещевого энцефалита - это три введения вакцины за промежуток времени чуть больше года. Лучше завершить этот цикл до начала теплого сезона. Но если вам нужно выезжать в эндемичный регион, а вы не привились, либо живете в эндемичном регионе и планируете бывать на природе, можно пройти ускоренный курс вакцинации.

В этом случае вакцина вводится дважды с интервалом в две недели. В эндемичный район можно ехать через две недели после второй прививки. Через год проводится ревакцинация, и в дальнейшем для поддержания иммунитета прививка проводится раз в три года.

Прививаются и взрослые, и дети. Во многих эндемичных регионах прививки выполняют организованно и бесплатно - по крайней мере для детей и пенсионеров.

Вакцинация - это самый надежный способ профилактики тяжелого течения инфекции, осложнений, которые заканчиваются инвалидизацией и даже смертью.

Боррелиоз (болезнь Лайма) - бактериальная инфекция, наиболее распространенная из всех, переносимых иксодовыми клещами. Многочисленные случаи регистрируются в Поволжье, Кировской, Ижевской, Вологодской, Архангельской областях - это зависит от численности переносчика и его инфицированности возбудителем - боррелиями. На Урале наиболее неблагополучна ситуация в Свердловской, Курганской областях, в Сибири - в Томской, Тюменской. Встречается боррелиоз и в Приморье, и на Алтае, хотя там, пожалуй, шире распространена еще одна бактериальная инфекция - клещевые риккетсиозы.

Хочу отметить, что в последние годы значительная часть всех случаев боррелиоза (около 40%) регистрируется в центральной части России, а именно в Москве и Московской области. Здесь подхватить клеща можно и на даче, и в парке, и в лесу.

Вакцин от боррелиоза и риккетсиозов нет, поэтому надо защищаться от контактов с клещами. При этом, обнаружив присосавшееся членистоногое, нужно как можно быстрее его удалить, сохранить (например, поместив в пузырек из-под лекарства), а вернувшись в город - отправить на анализ. Это можно сделать, обратившись в травмпункт или поликлинику. Выполняют такие анализы и лабораторные сети.

"Нередко бывают ситуации, когда сдать клеща на исследование проблематично, например, в праздники или выходные. В таком случае можно обратиться в коммерческую клинику, где можно будет провести комплексное исследование клеща на ряд возбудителей клещевых инфекций, - сказал "РГ" - Неделе эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Если подтвердится, что клещ заражен, врач назначит короткий профилактический курс антибиотиков. Если же разовьется заболевание, лечение проводится в инфекционном отделении - это также будет антибактериальная терапия, но более длительный курс.

- Помимо клещевого энцефалита, боррелиоза, крымской лихорадки укусы клещей также могут стать причиной заболевания более редко встречающимися, но также опасными инфекциями - это эрлихиоз, коксиеллез, туляремия, клещевой тиф.

Для большинства всех этих заболеваний характерны такие симптомы, как лихорадка, озноб, тошнота, головная боль и боль в мышцах, покраснение в месте укуса и сыпь. В некоторых случаях заболевания, вызываемые клещами, протекают с осложнениями, создающими угрозу для жизни.

Боррелиоз обычно протекает легче, помимо лихорадки, тошноты для него характерна ломота в суставах. Также есть четкий признак, указывающий на боррелиоз (хотя и не всегда): в месте укуса клеща образуется круглая папула с красной точкой по центру и красным воспаленным кольцом по краю.

Пропаганда со смехом

Чтобы привлечь внимание людей к проблеме, пару лет назад в соцсетях кто-то стал распространять картинки со смешными надписями про клеща Валеру и его подружку Эльвиру. "Клещ Валера поздравляет всех с началом сезона и приглашает на шашлыки!" "Приходите в лес по весенние грибы - вас ждут клещ Валера и его подружка Эльвира!" Идею подхватили в соцсетях - народ развлекался вовсю, сделав байки про клеща Валеру популярным мемом. Что ж, мы все не любим поучений. Когда призыв к осторожности делается таким веселым способом - это лучше запоминается. Кстати, в 2020 и 2021 годах, как говорят эпидемиологи, количество укушенных снизилось, и основные клещевые инфекции имели тренд на снижение.

Ирина Невинная

«Российская газета» https://rg.ru/2022/04/20/v-regionah-rossii-uzhe-nachali-registrirovat-ukusy-kleshchej.html

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Невинная