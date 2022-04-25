Область принимает «Ленинградский фронт»

Межрегиональная поисковая экспедиция «Ленинградский фронт» стартовала 20 апреля и продлится до 10 мая. Ее участники продолжат исследовать обнаруженный в 2021 году противотанковый ров и места возможного нахождения неучтенных воинских захоронений на Ижорском рубеже, как прозвали этот участок при создании достопримечательного места.

Экспедиция «Ленинградский фронт» организована «Поисковым движением России» совместно с правительством Ленинградской области при поддержке администрации Тосненского района. В состав объединённой поисковой группы вошли 125 поисковиков из Ленинградской области, 53 — из Санкт-Петербурга, а также опытные поисковые объединения из Москвы, Республики Карелия, Оренбургской, Ярославской, Новосибирской, Самарской, Калужской, Свердловской и Смоленской областей.

В годы Великой Отечественной войны на Ижорском рубеже держали оборону Ленинграда подразделения 55-й армии Ленинградского фронта.

Весной 2021 года здесь были обнаружены многочисленные человеческие останки и элементы обмундирования времен Великой Отечественной войны. Совместно с представителями регионального Следственного комитета и саперами ЗВО поисковиками найден и частично обозначен на местности второй противотанковый ров, опознаны воины из 125-й, 70-й и 268-й стрелковых дивизий. На сегодняшний день обнаруженное воинское захоронение 1941-1945 годов паспортизировано.