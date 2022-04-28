Уйти на каникулы: как справиться с платежами по кредиту

Кто может рассчитывать на кредитные каникулы?

Каникулы можно получить по кредитам и займам, выданным до 1 марта 2022 года, размер которых не превышает установленные Правительством РФ лимиты. Для потребительских кредитов лимит составляет 300 тыс. рублей (350 тыс. для индивидуальных предпринимателей), по автокредитам – 700 тыс. рублей, а для кредитных карт – 100 тыс. рублей. По ипотечным кредитам лимит составляет от 3 до 6 млн рублей в зависимости от региона. Например, в Санкт-Петербурге лимит по ипотечным кредитам – 4 млн рублей, в Ленинградской области – 3 млн рублей. Если у заемщика несколько кредитов или займов, по закону запросить отсрочку можно по каждому из них, но только один раз.

Как подтвердить снижение дохода?

Обратиться за кредитными каникулами могут граждане, чей доход за прошлый месяц сократился как минимум на 30% по сравнению с их среднемесячным доходом в 2021 году. Они должны представить своему кредитору – банку, микрофинансовой организации, кредитному потребительскому кооперативу документы, подтверждающие снижение дохода. Для этого подойдут справка из налоговой инспекции или уведомление о регистрации на бирже труда и другие документы. Можно уточнить у своего кредитора, какой документ его устроит и как лучше направить обращение – в офисе, через личный кабинет на сайте, мобильное приложение. При этом наличие просроченной задолженности не влияет на возможность обращения за каникулами.

Заявка рассматривается в течение пяти дней.

На какой срок можно взять кредитные каникулы?

Максимальный срок, на который предоставляются каникулы, полгода. Заемщику необходимо указать срок, на который он планирует получить каникулы. Прервать кредитные каникулы и вернуться в график платежей можно в любой момент, достаточно уведомить об этом кредитора.

А можно не прерывать кредитные каникулы и при этом вносить посильные платежи — они пойдут на погашение основного долга, и после окончания каникул будет начислено меньше процентов.

Обратиться за кредитными каникулами заемщики могут до 30 сентября 2022 года, но Правительство РФ, при необходимости, может продлить этот период.

Что делать ИП и малому бизнесу?

Индивидуальные предприниматели и компании малого и среднего бизнеса также могут претендовать на каникулы, причем независимо от динамики их доходов. Для бизнеса единственное условие – наличие его основного вида деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) в перечне пострадавших отраслей. Правительство РФ включило в этот перечень более 70 отраслей, в частности, сельское хозяйство, туризм, общественное питание, медицину, информационные технологии, розничную торговлю, а также производство продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии.

Как поступить, если кредит не подходит под условия каникул?

Если ваш случай не подходит для получения кредитных каникул по закону, свяжитесь с кредитором, чтобы обсудить возможное изменение графика платежей в текущих условиях. Банк России рекомендовал кредиторам идти навстречу заемщикам в сложной ситуации. Но условия собственных программ реструктуризации, которые предлагают банки или микрофинансовые организации, могут существенно отличаться от тех, что предусмотрены в каникулах по закону.

Отделение Банка России по Ленинградской области

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