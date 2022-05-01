Три названия одного праздника

В то время инициаторы праздника действовали подпольно – из-за связи с социалистическим движением, и вплоть до Февральской революции любые демонстрации в честь 1 Мая были запрещены. Но новые идеи в обществе взяли верх – и уже в 1905 году первомайские шествия прошли в 170 городах страны. Наконец, впервые открыто и свободно праздник состоялся 1 мая 1917 года.

Во всех городах России рабочие вышли на улицы с лозунгами «Вся власть Советам!», «Да здравствует социализм!» «Долой империалистическую войну!» и т. д. Люди требовали введения восьмичасового рабочего дня, повышения заработной платы. На портале Президентской библиотеки вы можете найти уникальные архивные фотографии первомайской демонстрации 1917 года.

После Октябрьской революции праздник стал официальным. С 1917 года он назывался «День Интернационала», позднее, с 1972 года, был переименован в «День международной солидарности трудящихся – Первое мая».

В фонде Президентской библиотеки в разделе «Плакаты» электронной коллекции «Память о Великой Победе» можно ознакомиться с работами Александра Чечнева «Первомайский подарок: от автоматчицы и автоматчика – смерть немецкому захватчику!», Виктора Говорова «Да здравствует 1 Мая! Всё для фронта, всё для победы над врагом!», которые передают атмосферу праздника 1 Мая периода Великой Отечественной войны. Открытки служили небольшим, но очень важным предметом поднятия духа армии, борющейся с немецкими захватчиками.

С течением времени первомайские демонстрации приобрели новый смысл – праздник стал символом единения всего народа страны. Люди выходили на улицы с оптимистичными девизами, плакатами с бодрыми призывами, флагами, транспарантами, воздушными шарами и цветами. Это праздник ассоциировался с одним из самых счастливых дней в году, когда радовались все – взрослые и дети, старики и молодёжь.

В современной России, начиная с 1992 года, «День международной солидарности трудящихся» переименовали в «Праздник весны и труда». Название связано с фразой, произнесённой еще в 1905 году революционером Феликсом Волховским в стихотворении: «Первое мая! Первое мая! / Праздник труда и весны!». Свидетельство его слов можно найти в книге «Первомайская хрестоматия», изданной в 1924 году. Таким образом сохраняется преемственность поколений, и праздник 1 Мая до сих пор продолжает объединять и радовать людей по всей стране.