Причал ― в историческом месте

«В Ленинградской области построены уже шесть причалов в местах, вызывающих наибольший интерес у туристов, и все они востребованы. Важно, что новый причал мы открываем в канун 9 мая в историческом и героическом месте: здесь в 1943 году была прорвана блокада Ленинграда», — отметил Александр Дрозденко. ― Мы уже договорились с туристическими компаниями Петербурга, что этот причал станет обязательной остановкой на пути в Шлиссельбург».

Проект нового причала разрабатывался с участием специалистов комитета по культуре Ленинградской области, в результате создано единое архитектурное пространство — от здания музея до берега Невы.

Причал предназначен для приёма пассажирских судов на подводных крыльях, а также водоизмещающих средних и малых судов. Работы проведены по госпрограмме «Развитие транспортной системы Ленинградской области». По ней же в регионе построены новые пассажирские причалы в Старой Ладоге, Свирьстрое, на острове Ореховый, в Киришах и Дубровке.