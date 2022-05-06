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Футбол возвращается на Петровский!

Центральная спортивная арена легендарного петербургского стадиона вновь принимает у себя футбольные матчи. Хозяева поля – футбольный клуб «Ленинградец» из Ленинградской области.

Рубрики:  Спорт

После четырехлетнего перерыва на натуральный газон Петровского вновь выходят питерские футболисты. Молодой и амбициозный «Ленинградец» выступает в ФНЛ-2 и полон решимости в этом сезоне бороться за повышение в классе. Соперник – ФК «Муром» из одноименного города является ближайшим преследователем наших парней и явно готов показать зубы на выезде.

 Футбольный клуб «Ленинградец» уже три года бьется за Ленинградскую область в третьем по силе дивизионе российского профессионального футбола. Состав команды на 95 % укомплектован воспитанниками футбольных школ Ленинградской области и Петербурга.

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