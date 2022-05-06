«Кузнечик», «Мотылёк», «Стрекоза» и «Бабочка» поднимают флаг

На спортивной площадке садика построились воспитанники подготовительных групп «Кузнечик», «Мотылёк», «Стрекоза» и «Бабочка» с маленькими триколорами в руках. Право первыми поднять российский флаг доверили победителям шахматного турнира, посвященного 95-летию Гатчинского района.

Детсадовцы дружно подпевали гимну Российской Федерации в исполнении победителя гатчинской «Романсиады» Динара Байтемирова. Поднятое на флагшток трехцветное полотнище развевалось на ветру. Ребят приветствовали областной парламентарий Александр Русских и депутат Гатчинского городского совета Галина Паламарчук.

…Патриотическое воспитание занимает в 13-м саду особое место. Заведующая садиком Светлана Петова отметила, что дети хорошо знают слова государственного гимна – он исполняется на всех торжественных мероприятиях, посвященных важным датам. И в школу они приходят подготовленными – знают главные символы своей страны.

- Мы решили, что в детском саду тоже следует начинать неделю с подъема флага на стадионе в сопровождении гимна, – говорит Светлана Борисовна. – Дети очень ответственно к этому относятся, готовятся, для поднятия флага мы приглашаем наиболее отличившихся – это хорошая традиция.

С 1 сентября каждая учебная неделя в школах страны будет начинаться с исполнения гимна и подъема флага. Некоторые школы, в том числе и гатчинские, уже присоединились к этой акции. Детский сад № 13 стал пионером среди дошкольных учреждений Гатчинского района.



