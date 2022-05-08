Музей Сиверской школы №3: живая связь поколений

История этой школы началась в октябре 1918 года, когда на станции Сиверская была открыта начальная школа для детей железнодорожников (позже Сиверская средняя школа №43 Октябрьской железной дороги). За сто лет своего существования школа не раз меняла здания, среди которых была и ныне утраченная дача художника Крамского (до 1941 года).

В 1944 году, во время отступления фашистов из Сиверской, дача Крамского погибла при пожаре. Вместе с нею погибли и все материальные ценности школы, накопленные за более чем два десятка довоенных лет. Однако жители Сиверской сохранили духовные богатства, созданные ею. До сих пор Сиверская школа №3 свято хранит эти сокровища, постоянно уделяя внимание не только изучению своей собственной истории, но и истории родного края. Эту работу с детьми всеми силами поддерживают директор школы Ольга Воропаева и весь педагогический состав.

Своего рода хранителем памяти выступает историко-краеведческий музей при школе, которым руководит Тамара Мирошниченко. Тамара Ивановна любезно согласилась провести для нас экскурсию по музею.

Сохраняя память

Тамара Мирошниченко возглавила школьный музей несколько лет назад, принеся с собой огромный опыт работы в музеях самого разного уровня, включая Гатчинский дворец. А вместе с ней сюда пришло и новое понимание того, каким должен быть современный школьный музей, одна из целей которого — сохранение памяти и живой связи между разными поколениями.

Как и положено настоящему музею, в музее школы №3 организовано несколько тематических экспозиций разных направлений. Некоторые из них посвящены самой школе: «История школы», «Образование», «Спортивная юность», «Достижения учащихся и выпускников нашей школы».

Основное пространство музея поделено на несколько зон, в которых отразилась история Сиверской земли. Это экспозиции народного и дачного быта как дореволюционного, так и довоенного и послевоенного времени. Достойное место заняла выставка, посвященная князю П.Х. Витгенштейну.

Экспозиции в музее постоянно пополняются предметами, которые дарят самые разные люди — учителя и ученики, жители поселка Сиверский и Санкт-Петербурга. Среди ведущих экспонатов есть и уникальные: подлинный документ конца XIX века П.Х. Витгенштейна, небольшие коллекции старинных книг, пластинок, фотоаппаратов и игрушек, посуда и столовые приборы, обувь и одежда военных лет и многое другое.

Особое внимание в школьном музее уделяют военной теме. В его деятельности в том числе отразилась история Сиверского военного гарнизона, неразрывно связанная с ленинградской землей и Великой Отечественной войной. Среди предметов военных экспозиций — уникальные артефакты, найденные поисковиками, документы и фотографии, стенды, раскрывающие военную историю не только родного края, но и всей страны.

«Нашу историю мы пишем сегодня»

Любой школьный музей ориентирован, в первую очередь, на детей — учащихся школы.

- У школьного музея своя специфика, - говорит Тамара Мирошниченко. - Он должен нести информацию, связанную и с краеведением, и со школьной программой. В поисках этих переходов постоянно возникают новые идеи и темы.

В музее проходят традиционные уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий в горячих точках, летчиками и космонавтами. Очень любят дети встречи с жителем блокадного Ленинграда Валерием Исаковым, который приносит сюда свой «музей в чемодане» - уникальную коллекцию родом из блокадного детства.

- Нашу историю мы пишем сегодня, - считает Тамара Ивановна. - Хочется, чтобы люди, которые вкладывали душу и силу во благо поселка, были оценены при жизни, чтобы молодое поколение равнялось на них уже сейчас, получая информацию из уст в уста и учась вести диалог.

Архив музея помогает также сторонним посетителям в поиске справочной информации и исторического материала. Параллельно с экспозиционно-выставочной деятельностью, в музее проводится научно-фондовая работа.

Неотъемлемой составляющей работы стал музейный совет, в состав которого вошли ученики школы №3. Ребята не только черпают здесь уникальные исторические знания, но и сами непосредственно участвуют в деятельности музея, включая работу над экспозициями и проектами.

- К нам приходят заниматься ребята из разных классов, но основная работа ложится на плечи членов совета музея, - рассказывает Тамара Ивановна. - Наш музейный совет состоит из восьми человек. Юные экскурсоводы и исследователи участвуют и побеждают в музейных конкурсах самых разных уровней, включая всероссийский.

Член музейного совета Роман Батусов учится в шестом классе. Он с гордостью демонстрирует собственноручно сделанный макет танка, разрушившего немецкое укрепление. Семиклассник Антон Горбачев недавно подготовил материал о самолетах защитников ленинградского неба, в который вошли обнаруженные им новые факты.

«У нас всем должно быть интересно!»

- Я стараюсь делать все, чтобы и ребятам, и нашим экскурсантам было интересно, чтобы им хотелось снова сюда приходить, - говорит Тамара Мирошниченко.

Руководитель музея старается уходить от традиционных экскурсий, применяя самые разнообразные формы работы, включая постановочные. Так, на сценарно-постановочных аспектах основываются экскурсии для младших школьников, посвященные крестьянскому быту, истории игрушек. Ребят знакомят с писателями, поэтами, художниками, в творчестве которых нашли отражение предметы, ставшие в музее экспонатами. Успехом пользуются театрализованное представление «Звезды космоса», посвященное Дню космонавтики, и экскурсия-путешествие в историю железной дороги в поселке Сиверский «Дама сдавала багаж…»

Кстати, работа, посвященная влиянию железной дороги на развитие Сиверской, была представлена на региональном уровне, получив там самую высокую оценку от ведущих историков петербургских вузов.

Тематические лекции и экскурсии проходят здесь как для учащихся разных школ, так и для посетителей старшего поколения, ветеранов и пенсионеров Гатчинского района. Чтобы глубже проникнуть в отечественную историю, организовываются интерактивные мероприятия,

посвященные, например, приему в комсомол или пионеры. К работе в музее Тамара Ивановна старается привлекать не только детей, но и членов их семей — мам, пап, бабушек, братьев, сестер.

Годы, которые не забыть

Книга «О воинских буднях нам строки расскажут...» — особенная гордость Тамары Мирошниченко. Посвященная героям Великой Отечественной войны, она стала плодом масштабного проекта, в который были вовлечены не только члены музейного совета, но и старшеклассники, и учителя школы, и родители школьников.

Эта книга создана на основе дневниковых записей ветерана Великой Отечественной войны Петра Сдобнина, сохраненных его племянницей Любовью Наумовой. Петр Дмитриевич Сдобнин ушел на фронт 17-летним парнишкой, приписав себе два года. Был призван в Пензе и дошел почти до Берлина, получив серьезные ранения. Сражался под Сталинградом, был командиром батареи 927 самоходного артиллерийского Гатчинского краснознаменного ордена Суворова и ордена Александра Невского полка.

Среди боевых наград Петра Сдобнина — Орден Красного знамени, ордена Отечественной войны (I и II степени), два ордена Красной звезды, медали «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 годов».

Дневниковые записи Петра Сдобнина уникальны. Написанные хорошим литературным языком, они повествуют о тяжелых военных годах, о буднях вчерашних мальчишек, которые слишком быстро повзрослели, став солдатами.

Как только мемуары ветерана попали в руки Тамары Мирошниченко, у нее возникла идея создать на их основе настоящую книгу. Первой увидела свет электронная книга под названием «О воинских буднях нам строки расскажут...»

Сиверский — Душанбе: возвращение памяти

В процессе работы над рукописью Тамара Ивановна озадачилась поисками одного из боевых товарищей Петра Сдобнина, часто упоминаемого в дневнике. Это был ровесник Петра Дмитриевича, таджик Мукум Годаев. Спустя много лет после войны друзья нашли друг друга, начали переписываться, но встретиться им так и не удалось. Первым ушел из жизни Мукум Годаев.

Тамара Мирошниченко написала письмо в газету «Вечерний Душанбе» в надежде найти родственников Годаева. Отозвалась его дочь, и, казалось бы, навсегда оборванная нить между боевыми товарищами была восстановлена спустя почти 75 лет после войны...

Два года назад, в 2020 году, было принято решение издать книгу Петра Сдобнина на бумаге. Финансовую помощь в издании книги оказали глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и депутат областного парламента Сергей Коняев. Автором эскиза обложки стала ученица Сиверской школы №3 Владислава Анненкова.

История появления этой книги легла в основу целой экспозиции. Теперь каждый посетитель, и маленький, и большой, может прикоснуться к нашему такому непростому прошлому, объединившему во время Великой Отечественной войны все народы нашей страны.

Юлия Лысанюк