Победа ― в каждом окне!

В Ленинградской области достигла торжественной кульминации Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы», которая передает радостную атмосферу праздника и силу личной признательности всех жителей региона от мала до велика за Победу в Великой Отечественной войне.

Окна жилых домов, детских садиков, школ, офисов, домов культуры к сегодняшнему дню украшали дети и взрослые. Пока шла работа, дедушки и бабушки, родители, учителя и воспитатели рассказывали детям и молодежи о самом важном ― передавали воспоминания о войне и Победе. О том, как важно хранить мир и для этого ― не забывать о страшных моментах истории. Разные поколения делились своими мыслями и чувствами друг с другом. Сердца, голуби и бумажные цветы, блестящие георгиевские ленты и российский триколор сегодня ― в тысячах окон во всех районах Ленинградской области и по всей России.

Яркую лавину фотографий можно увидеть в социальных сетях под хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.