Грунтовые дороги избавят от пыли

Обеспыливание проводится до четырех раз за лето. Покрытие увлажняется и интенсивно проливается специальным солевым раствором. Высыхая, раствор образует плотную корку, которая не дает пылевой завесе подниматься вверх после прохода транспорта.

Обращаться по поводу обеспыливания также можно и через официальный дорожный Телеграмм-канал либо группу в социальной сети ВКонтакте. Дорожники обращают внимание, что обеспыливаются только те участки дорог, которые проходят через населенные пункты.

Общая протяженность областных трасс области с гравийным и грунтовым покрытием составляет порядка трех тысяч километров.