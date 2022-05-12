Грунтовые дороги избавят от пыли
В Ленинградской области стартует сезон летнего обеспыливания гравийных и грунтовых трасс. Заявки для проведения таких работ на региональных дорогах принимаются на горячей линии «Ленавтодора» по номеру 8 (812)251-42-84.
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Обеспыливание проводится до четырех раз за лето. Покрытие увлажняется и интенсивно проливается специальным солевым раствором. Высыхая, раствор образует плотную корку, которая не дает пылевой завесе подниматься вверх после прохода транспорта.
Обращаться по поводу обеспыливания также можно и через официальный дорожный Телеграмм-канал либо группу в социальной сети ВКонтакте. Дорожники обращают внимание, что обеспыливаются только те участки дорог, которые проходят через населенные пункты.
Общая протяженность областных трасс области с гравийным и грунтовым покрытием составляет порядка трех тысяч километров.
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