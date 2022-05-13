Подростки мечтают, планируют, опасаются
Итоги фундаментального исследования социального самочувствия современных подростков недавно опубликовали московские психологи. Оно проходило при анонимном опросе почти пяти тысяч старшеклассников.
Главные показатели, которые стали базовыми для проведения опроса подростков, – это ценностные ориентации, особенности планирования своего будущего, оценка своей жизненной успешности (уверенность, сомнение, пессимизм) и значимость конкретных жизненных угроз.
При оценке жизненной успешности ответы учащихся распределились следующим образом:
– «с уверенностью и оптимизмом смотрят в завтрашний день» - 60,3%;
– отмечают, что у них «есть сомнения в том, что жизнь сложится удачно», - 36,0%;
– «со страхом и пессимизмом ждут завтрашнего дня» 3,7%.
Исследователи подметили, что с возрастом доля «оптимистично» настроенных учащихся заметно снижается – почти на 10 процентов, если сравнивать ответы семиклассников и выпускников старшей школы. Соответственно увеличивается число тех, кто «сомневается» в том, что жизнь сложится удачно. На оценку учащимися своей жизненной успешности существенно влияет материальный статус семьи: дети из малообеспеченных семей чаще «сомневаются в том, что их жизнь сложится удачно».
А вот как наши подростки относятся к планированию собственного будущего.
– «Думаю, но не могу определиться» – 38,6%;
– «Отчетливо представляю – 32,1%;
– «Не могу определиться» – 16,2%.
Почти 14 процентов опрошенных сказали, что «предпочитают думать о сегодняшнем дне, а не строить всевозможные проекты». В этом они похожи с почти таким же числом взрослых.
Показательна и возрастная тенденция: чем старше ученик, тем отчетливее он представляет своё будущее. Если в 7-х классах таких было 24 процента, то к выпускному, одиннадцатому, их стало сорок с половиной.
Параллельно снижается процент варианта ответа «думаю о своем будущем, но не могу определиться». Чаще всего с такой трудностью сталкиваются старшеклассники из малообеспеченных семей.
Интересен и выбор нашими детьми жизненных ценностей. На вопрос о том, какие из нижеперечисленных жизненных ценностей являются для них наиболее значимыми, подростки на первое место поставили здоровье (73,9%), на второе – хорошие отношения с родителями (40,1%), а далее по списку: «успешную профессиональную деятельность (38,7%), наличие близких друзей (37,3%), счастливую семейную жизнь (36,7%), независимость и самостоятельность (22,8%), достижение материального благополучия (22,3%), повышение уровня образования (18,7%), возможность творческой деятельности (16,1%), уважение окружающих (15,5%), духовную и физическую близость с любимым человеком (14,1%), повышение культурного уровня (10,9%).
Опять же, сравнив ответы учеников средней школы и старшей, исследователи отметили, что с возрастом снижается значимость жизненных ценностей, связанных с сохранением отношений в ближайшем окружении и здоровьем, зато последовательно возрастает значимость ценностных ориентаций, касающихся личностного самоопределения и достижений.
Поскольку в современном социуме довольно заметно ускорились процессы расслоения по уровню благосостояния, то анализировались ответы и с учетом этого фактора. Подмечено, что учащиеся из семей с низким уровнем материальной обеспеченности фиксируют значимость для себя достижения материального благополучия и возможность творческой деятельности. «Это свидетельствует, – пишут исследователи, – об актуализации у значительной части из них установок на повышение социального (в первую очередь, материального) статуса».
А вот для детей из материально обеспеченных семей остаётся важной ценность хороших отношений с родителями. Ещё более сильное влияние, по сравнению с материальным статусом семьи, имеет уровень образования родителей. Наличие у них высшего образования напрямую связано с более широким кругом ценностей их детей. Подростки, помимо достижения материального благополучия, чаще дают такие формулировки ответов, как: повышение уровня образования, культуры, ценят духовную и физическую близость с любимым человеком.
Повод для размышлений дают ответы старшеклассников на вопрос: «Что больше всего вас беспокоит в вашем будущем?» Наиболее распространенными были ответы, связанные с опасениями по поводу: возможностей материального обеспечения своей будущей семьи (40,3%), войны (31,4%), правильности выбора профессии (23,9%), успешности личной жизни (23,6%). Каждый шестой школьник обеспокоен угрозой стать жертвой насилия, преступления (17,9%), боится смерти (15,1%); каждый десятый опасается за свое здоровье (12,2%). Другие боятся стать жертвой теракта (10,9%), не уверены в своей способности жить самостоятельно (9,4%), озабочены отсутствием у себя внешней привлекательности (8,9%).
Исследование московских специалистов интересно ещё и тем, что в нём сравнивались результаты, полученные при опросе десятилетней давности – в 2010 году. Цифры почти не изменились. А ответы наших подростков помогают нам, взрослым, выбрать правильную стратегию и тактику общения с подрастающим поколением.
Ирина Владимирова
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