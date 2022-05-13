Подростки мечтают, планируют, опасаются

Главные показатели, которые стали базовыми для проведения опроса подростков, – это ценностные ориентации, особенности планирования своего будущего, оценка своей жизненной успешности (уверенность, сомнение, пессимизм) и значимость конкретных жизненных угроз.

При оценке жизненной успешности ответы учащихся распределились следующим образом:

– «с уверенностью и оптимизмом смотрят в завтрашний день» - 60,3%;

– отмечают, что у них «есть сомнения в том, что жизнь сложится удачно», - 36,0%;

– «со страхом и пессимизмом ждут завтрашнего дня» 3,7%.

Исследователи подметили, что с возрастом доля «оптимистично» настроенных учащихся заметно снижается – почти на 10 процентов, если сравнивать ответы семиклассников и выпускников старшей школы. Соответственно увеличивается число тех, кто «сомневается» в том, что жизнь сложится удачно. На оценку учащимися своей жизненной успешности существенно влияет материальный статус семьи: дети из малообеспеченных семей чаще «сомневаются в том, что их жизнь сложится удачно».

А вот как наши подростки относятся к планированию собственного будущего.

– «Думаю, но не могу определиться» – 38,6%;

– «Отчетливо представляю – 32,1%;

– «Не могу определиться» – 16,2%.

Почти 14 процентов опрошенных сказали, что «предпочитают думать о сегодняшнем дне, а не строить всевозможные проекты». В этом они похожи с почти таким же числом взрослых.

Показательна и возрастная тенденция: чем старше ученик, тем отчетливее он представляет своё будущее. Если в 7-х классах таких было 24 процента, то к выпускному, одиннадцатому, их стало сорок с половиной.

Параллельно снижается процент варианта ответа «думаю о своем будущем, но не могу определиться». Чаще всего с такой трудностью сталкиваются старшеклассники из малообеспеченных семей.

Интересен и выбор нашими детьми жизненных ценностей. На вопрос о том, какие из нижеперечисленных жизненных ценностей являются для них наиболее значимыми, подростки на первое место поставили здоровье (73,9%), на второе – хорошие отношения с родителями (40,1%), а далее по списку: «успешную профессиональную деятельность (38,7%), наличие близких друзей (37,3%), счастливую семейную жизнь (36,7%), независимость и самостоятельность (22,8%), достижение материального благополучия (22,3%), повышение уровня образования (18,7%), возможность творческой деятельности (16,1%), уважение окружающих (15,5%), духовную и физическую близость с любимым человеком (14,1%), повышение культурного уровня (10,9%).

Опять же, сравнив ответы учеников средней школы и старшей, исследователи отметили, что с возрастом снижается значимость жизненных ценностей, связанных с сохранением отношений в ближайшем окружении и здоровьем, зато последовательно возрастает значимость ценностных ориентаций, касающихся личностного самоопределения и достижений.

Поскольку в современном социуме довольно заметно ускорились процессы расслоения по уровню благосостояния, то анализировались ответы и с учетом этого фактора. Подмечено, что учащиеся из семей с низким уровнем материальной обеспеченности фиксируют значимость для себя достижения материального благополучия и возможность творческой деятельности. «Это свидетельствует, – пишут исследователи, – об актуализации у значительной части из них установок на повышение социального (в первую очередь, материального) статуса».

А вот для детей из материально обеспеченных семей остаётся важной ценность хороших отношений с родителями. Ещё более сильное влияние, по сравнению с материальным статусом семьи, имеет уровень образования родителей. Наличие у них высшего образования напрямую связано с более широким кругом ценностей их детей. Подростки, помимо достижения материального благополучия, чаще дают такие формулировки ответов, как: повышение уровня образования, культуры, ценят духовную и физическую близость с любимым человеком.

Повод для размышлений дают ответы старшеклассников на вопрос: «Что больше всего вас беспокоит в вашем будущем?» Наиболее распространенными были ответы, связанные с опасениями по поводу: возможностей материального обеспечения своей будущей семьи (40,3%), войны (31,4%), правильности выбора профессии (23,9%), успешности личной жизни (23,6%). Каждый шестой школьник обеспокоен угрозой стать жертвой насилия, преступления (17,9%), боится смерти (15,1%); каждый десятый опасается за свое здоровье (12,2%). Другие боятся стать жертвой теракта (10,9%), не уверены в своей способности жить самостоятельно (9,4%), озабочены отсутствием у себя внешней привлекательности (8,9%).

Исследование московских специалистов интересно ещё и тем, что в нём сравнивались результаты, полученные при опросе десятилетней давности – в 2010 году. Цифры почти не изменились. А ответы наших подростков помогают нам, взрослым, выбрать правильную стратегию и тактику общения с подрастающим поколением.

Ирина Владимирова





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