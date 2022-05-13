Второклассник отравился лекарством

10-го мая в Коммунарский отдел полиции поступила телефонограмма из больницы: «скорая» доставила 9-летнего мальчика из Тайцев. Диагноз – отравление лекарственными препаратами. Ребенка положили в реанимацию.

По словам матери, сын ушел гулять, а когда вернулся с прогулки, ему стало плохо. На детской площадке у дома № 12 на Санаторской улице, где гулял ребенок, нашли таблетки финлепсина (противосудорожный препарат).

Семья на учете не состоит. 31-летняя мать одна воспитывает четверых детей – трех, семи, девяти и десяти лет. Она не работает, живут на пособия.

После реанимационных мероприятий ребенок пришел в сознание, дышит самостоятельно. Полиция проводит проверку.