В новостройках Ленобласти можно забронировать онлайн более 5 тысяч квартир со скидкой на ипотеку Сбера до 0,5%

В крупных населенных пунктах Ленинградской области, таких как Гатчина, Русско-Высоцк, Янино, Колпино, Коммунар, к акции уже подключились застройщики ГК Ленстройтрест (ЖК «Янила Кантри Клаб», ЖК «Янила Кантри», ЖК «Янила Драйв», ЖК «Юттери», ЖК «IQ Гатчина», ЖК «ОКЛА»), ГК Запстрой (ЖК «Ново-Антропшино»), ООО «СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП» (ЖК «Верево Сити»), ООО «АСД» (ЖК «Высоцкий»).

Олег Тихомиров, директор головного отделения по Ленинградской области ПАО Сбербанк: «Сейчас в Ленобласти можно забронировать более 5000 квартир в девяти жилых комплексах со скидкой на ипотеку от Сбербанка. Процесс выбора жилья и проведения сделки облегчают полезные сервисы Домклик. Ресурс работает и с застройщиками, и с риелторами, и с гражданами. Можно воспользоваться сервисом подбора новостроек, и независимые эксперты помогут определиться с подходящим вариантом по цене, расположению, образу жизни».

Чтобы воспользоваться скидкой, клиенту необходимо выбрать и забронировать объект недвижимости на Домклик с помощью фильтра «Скидка на ипотеку». Квартира будет удерживаться за клиентом от одного до трёх дней. После этого менеджеры Домклик свяжутся с клиентом и проконсультируют по всем вопросам.

Оформить ипотеку по сниженной ставке сегодня также можно в рамках индивидуальных предложений, разработанных застройщиками совместно со Сбербанком. По ряду таких партнерских программ действуют ставки от 0,01% на первый год кредитования.

Подобрать квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.