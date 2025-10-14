Врачи обменялись опытом

Это пятая расширенная конференция для врачей Гатчины и Ленинградской области. В этот раз тему обсуждения сформулировали так: «Современные стратегии и инновации в клинической практике врача».

- Программа нашей очередной научно-практической конференции была по традиции насыщенной, - рассказывает главный врач медицинского центра «СМС «СтомаМедСервис+» Азамат Рабидинов. – Мы с коллегами скрупулезно разобрали актуальные проблемы в лечении наиболее часто встречающихся заболеваний в амбулаторно-поликлинической практике врача. Это кардиологические и неврологические заболевания, а также вопросы медицинской реабилитации. С докладами выступили уважаемые коллеги из клиник Санкт-Петербурга, а также врачи нашего медицинского центра. Они поделились новыми методиками, современными аспектами лечения, диагностики, распознавания, казалось бы, давно известных рутинных заболеваний. На наших конференциях приветствуются дискуссии, врачи имеют возможность задавать любые вопросы и разбирать клинические случаи.

Перед участниками конференции – профильными врачами из государственных и частных медицинских учреждений Ленинградской области – выступили доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, председатель Общества реабилитологов Санкт-Петербурга, руководитель Центра медицинской реабилитации Виталий Ковальчук, а также кандидат медицинских наук, научный сотрудник отдела неотложной кардиологии и ревматологии, доцент учебного центра СПб НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Анна Сиверина. С большим интересом были заслушаны выступления врачей медицинского центра «СМС «СтомаМедСервис+» - невролога Марии Короленко и кардиолога Надежды Малининой.

О современных аспектах медицинской реабилитации у пациентов «серебряного» возраста в ММЦ «СМС «СтомаМедСервис+» рассказала Анастасия Бондаренко, врач физической и реабилитационной медицины, врач-физиотерапевт Российского научно-исследовательского нейрохирургического института им. А.Л. Поленова. На базе стационара «Родные люди» уже больше двух лет работает отделение медицинской реабилитации, где сочетаются методы восстановительной медицины, ухода и социальной помощи. Оно оснащено всем необходимым оборудованием и укомплектовано профессиональными кадрами. Системная стратегия в медицинской реабилитации позволяет поставить на ноги даже тяжелых больных, в том числе категории «серебряного» возраста.

- В наше сложное, информационно насыщенное время врачу зачастую сложно сориентироваться, можно пропустить ценное в потоке информации. Обмен опытом в формате конференции помогает врачам обратить внимание на важное и необходимое для практической деятельности, получить информацию о современных методах диагностики и лечения различных заболеваний, тем самым помочь пациентам получить эффективную медицинскую помощь, - отметил Азамат Рабидинов.

Научно-практические конференции на базе медицинского центра «Стомамедсервис+» проводятся два раз в год. Следующая пройдет весной.

Андрей Соколов