Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
15.10.2025 с 09:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
д. Белогорка (гаражи),
д. Новосиверская, ул. Огородная
15.10.2025 с 09:00 до 17:00
Кобринское ТУ:
п. Карташевская, ул. Руновская.
