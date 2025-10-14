Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

15.10.2025 с 09:00 до 17:00

Сиверское ТУ:

д. Белогорка (гаражи),

д. Новосиверская, ул. Огородная

 

15.10.2025 с 09:00 до 17:00

Кобринское ТУ:

п. Карташевская, ул. Руновская.