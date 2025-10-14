В гостях у Куприна

Форум малых музеев – это ежегодный осенний фестиваль, в рамках которого десятки малых музеев на своих площадках проводят для жителей и гостей Санкт-Петербурга и Ленинградской области тематические программы и мероприятия. В этом году Форум проходил уже в 15-й раз, стартовав 1 октября.

Гатчинский музей писателя Александра Ивановича Куприна участвовал в форуме впервые в силу своего юного возраста: официально он открылся в ноябре 2024 года в старинном деревянном доме на ул. Урицкого, 27, относящемся к объектам культурного наследия.

3 октября в купринском музее состоялся День открытых дверей. Для гостей, которых в этот день здесь было много, прошел целый ряд экскурсий. Особый интерес у всех вызвала постоянная экспозиция музея, которая рассказывает о гатчинском периоде жизни семейства Куприных. Она создана по мотивам известной фотографии Карла Буллы, запечатлевшего Куприна в его жилище вместе с женой и дочерью.

Внимательно изучив зафиксированные на фотоснимках детали интерьеров, сотрудники музея подобрали максимально аутентичные экспонаты. Старинный письменный стол, стул и подсвечник (предположительно из утраченного дома Куприных), большое зеркало, игрушечная детская коляска, икона Казанской Божией Матери, портновские ножницы – каждый из этих предметов имеет свою историю. Здесь же представлена копия самодельного кукольного домика со столиком, сервированным подлинной миниатюрной фарфоровой посудой начала ХХ века. С этим домиком играла дочь Куприна, Ксения, называя его «кошкин дом», поскольку его облюбовали и пушистые обитатели дома.

«Купринская» тема продолжилась в другом зале музея, где представлена выставка «Два мастера. Шевченко и Куприн», посвященная творчеству известного гатчинского скульптора Валерия Шевченко. В экспозиции можно увидеть бюсты Куприна, скульптурные композиции, фотографии и другие документы.

За свой долгий творческий век Валерий Владимирович не раз обращался к личности Куприна, посвятив ему даже свою дипломную работу в художественном училище им. В.А. Серова. Авторству Шевченко принадлежит мемориальная доска (несколько вариантов), установленная на месте утраченного дома писателя в Гатчине. В центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна можно увидеть прекрасную барельефную композицию «Куприн и герои его произведений», созданную скульптором в 1978 году. Перед самой библиотекой установлен бронзовый бюст писателя (1991 год).

В еще одной экспозиции – «Жители Гатчинского дворика» – представлены эскизы работ скульптора Михаила Попова, выпускника Академии художеств

им. И.Е. Репина в Санкт-Петер-бурге, члена Союза художников Ленинградской области. Именно этот молодой скульптор стал автором композиций, установленных в общественном пространстве «Гатчинский дворик», посвященных Александру Куприну и героям его произведений. На выставке в музее Куприна можно увидеть рабочие материалы скульптора: эскизы, проекты, фотографии творческого процесса. Здесь есть варианты изображений как самого писателя, так и знаменитых пса Сапсана и кошки Ю-ю.

Обе выставки – «Два мастера. Шевченко и Куприн» и «Жители Гатчинского дворика» – проводятся в рамках социального проекта «Куприн 1.5.5», реализуемого на средства гранта губернатора Ленинградской области.

Экскурсии по экспозициям музея Александра Ивановича Куприна продолжились в дни Форума малых музеев. Также в эти дни в музее прошли семейные просмотры кинофильмов «Белый пудель» и «И вот пришел Бумбо…» по произведениям писателя.

Юлия Лысанюк