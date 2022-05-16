Вырицкая фронда: большинство от 15 – девять?

12-го мая состоялось внеочередное заседание Вырицкого совета депутатов. Оно было посвящено текущим вопросам, а также переизбранию главы поселения в связи с досрочной отставкой Виолетты Котвицкой по собственному желанию.

- Досрочная отставка была вызвана тем, что группа депутатов обратилась в суд с жалобой на нелегитимное избрание главы Вырицкого поселения, – поясняет Виолетта Станиславовна. – Получив мотивированное решение суда первой инстанции, мы увидели ссылки на несоблюдение формальных норм. Например, депутаты не были уведомлены за пять суток о заседании совета. Также судья ссылается на то, что Олег Белов, будучи избранным в Законодательное собрание Ленинградской области, не имел права голоса. Хотя это спорный вопрос: на тот момент он еще не снял с себя полномочия муниципального депутата. Тем более, что и без участия Белова мы бы набрали большинство голосов – восемь из 15.

Решение суда еще не вступило в законную силу, мы подали апелляцию и будем доводить ее до логического завершения. Тем не менее, мы решили устранить этот недочет и переизбрать главу поселения, дабы не давать депутатам поводов для сомнительных высказываний.

Глава администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко считает действия недовольных депутатов формой выражения саботажа:

- Последние несколько месяцев эта группа депутатов блокировала не только работу совета депутатов поселения, но и работу администрации. Последняя совместная депутатская комиссия, которая состоялась при подготовке сессии, превратилась в безобразное шоу. Это был позор самого статуса депутата. Виолетта Станиславовна приняла решение пройти процедуру легитимизации через повторное избрание, поскольку население должно видеть, что костяк депутатского корпуса поддерживает и главу поселения, и главу администрации. В конце концов, если у нас отдельные депутаты не могут себя адекватно вести, приходится подключать общественность.

По словам Михаила Хомченко, весь конфликт крутится вокруг одного бредового тезиса: оппозиция считает, что большинство от пятнадцати человек – это девять. И никто не в силах их переубедить и доказать, что простое большинство в данном случае – восемь, и глава поселения была избрана этим простым большинством.

У народных избранников своя арифметика. Пятнадцать пополам – семь с половиной. Но ведь половины депутата быть не может! Значит, округляем до восьми. Таким образом, большинство – это восемь плюс один депутат. Логично? Задайте вопрос любому учителю математики – повергните его в ступор.

- Мы не можем внести изменения в бюджет, – говорит Михаил Вячеславович. – Администрация поселения нашла возможность увеличить размер расходной части: 5,5 млн собственных средств плюс 5 млн рублей дает Гатчинский район. Таким образом, 10 млн рублей мы можем направить на ремонт дорог. И еще 500 тысяч рублей предусмотрим на договор с добровольным пожарным обществом «Чаща», чтобы они выезжали на наши вызовы. Нет! Та самая группа депутатов против.

- Люди в здравом уме и трезвой памяти голосуют против дорог и пожарной безопасности?

- С их слов, они не понимают, о чем идет речь. Каждое возражение депутата Шляхтина начинается со слов: «Я не понимаю…». Собственно, на этом обсуждение и заканчивается. Их цель – свержение руководства, борьба ради борьбы. Если посмотреть количественные итоги выборов, за этих депутатов проголосовало меньше всего жителей поселения. Но теперь эти народные избранники весьма качественно мешают прогрессу, голосуя против всего и вся.

…В этот раз кандидатура Виолетты Котвицкой была снова выдвинута на выборах главы поселения и снова набрала большинство голосов – восемь из пятнадцати. Не девять. Оппозиция голосовала против.

После этого уже в шестой раз попытались принять исполнение бюджета за 2021 год. Безуспешно. Для принятия необходимо две трети голосов, т.е. 10 человек. Напрасно Виолетта Котвицкая взывала к здравомыслию депутатов, напрасно зачитывались цифры, результаты, приводилось мнение счетной палаты. Повторилась предновогодняя вакханалия, когда депутаты отказывались принимать бюджет на 2022 год – единственные во всем регионе. Вырица чуть было не осталась без денег в новом году.

После непринятия исполнения бюджета на голосование подняли вопрос уточнения границ поселения. Вопрос больше формальный. Сейчас границы поселений, поставленные на кадастровый учет, зачастую пересекаются, либо имеет место чересполосица. Надо уточнить и привести в соответствие реальность и документы.

Фрондеры не поняли. Искали подвох и горячились: зачем, спрашивается, граница Вырицкого и Сиверского поселений переносится с одного берега Оредежа на другой? Что это вы собираетесь там строить? Им объясняли, что уточнение границ – одно, а освоение территорий – совсем другое, речь не о застройке, но депутаты опять не поняли… Накал страстей достиг апогея: по манере поведения вырицкий совет уже может соперничать с Украинской радой.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, присутствовавшая на заседании, отметила, что, к сожалению, в депутатской среде поселения нет команды. Оппозиционно настроенные депутаты предпочитают разрушать, а не созидать:

- Надо работать ради развития поселения, поддерживать хорошие начинания, а не заниматься оголтелой критикой. Надо объединяться и действовать в одном направлении, чтобы был толк. А у вас вместо этого – разброд и шатания.

Бывший глава Вырицкого поселения, а ныне – депутат областного парламента Олег Белов прямо сказал, что, пока есть депутаты, вставляющие палки в колеса, Вырица развиваться не сможет:

- Кипы кляуз от вас на главу поселения и вырицкую администрацию лежат во всех инстанциях. У нас в Законодательном собрании есть возможность привлекать средства для поселений, но нам их не дают из-за вашего противостояния – Вырица теряет миллионы. А значит, никакого прогресса не ждите: собственных средств вам не хватит. Я призываю депутатов к объединению. Развитие Вырицы во много раз дороже, чем эти внутренние скандалы.

Представитель оппозиции Владимир Шляхтин так объяснил свое непринятие исполнения бюджета за 2021 год:

- У нас есть очень большой перечень вопросов. Мы получили на них ответы, но ничего не поняли. Мы ждали, что нас пригласят и все подробно разъяснят. Но нам так и не позвонили.

Несогласные «слуги народа» подозревают коррупцию и будут снова опротестовывать избрание главы поселения в суде. И принятие бюджета на 2022 год они тоже потребуют отменить – пусть поселение живет на 1/12 от бюджета прошлого года (который ниже нынешнего, и в нем не учтено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, участие в областных программах и др.). И никаких дотаций. Да, жителям и бюджетникам будет хуже, дороги не сделают, детские площадки не построят, зато зло в лице руководства поселения будет наказано, и формальности соблюдены. Именно так считают руководители той самой оппозиционной группы депутатов, которая голосует против вопросов по бюджету, противодействуя развитию поселения - Игорь Козьмин и Максим Шевченко.

Возобладает ли здравый смысл? Наблюдаем.

Екатерина Дзюба